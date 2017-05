Madres de familia protestan por cierre de centro de Girls Inc. al oeste de Dallas (VIDEO)

Madres y sus hijas se despidieron de Girls Inc. en el oeste de Dallas, pero no con lágrimas, sino con una protesta para evitar el cierre.

Hace más de dos semanas, la mesa directiva de Girls Inc., decidió cerrar dos localidades. El centro del oeste de Dallas y centro en el sur de la ciudad. Según Beth Myers, directora de la organización, el cierre del edificio obedece a la disminución de inscripciones de niñas. Myers dijo que en otros centros tienen más de 100 participantes pero en el oeste de Dallas el número es menor a 90, por lo que la junta decidió cerrar sus puertas el 26 de mayo.

Algunas padres dicen que no fueron alterados hasta hace dos semanas del cierre. Esmeralda Vázquez, quien tiene dos hijas en el programa, dice que aún no sabe dónde irán sus hijas el próximo ciclo escolar o durante el verano.

Incluso agregó que en abril se les proporcionó información sobre programación en el centro para el verano.

MundoHispánico habló con Myers por teléfono la semana pasada sobre el cierre y dijo que los padres tendrán la oportunidad de inscribir a sus hijas en programas en Oak Cliff o en Love Field. Pero el centro de Oak Cliff estaba lleno.

Padres dicen que en la comunidad no existen los programas ofrecidos por organizaciones como Girls Inc., y son necesitados.

Carmen Castillo no solo es madre de dos en el programa, sino que también asistió a Girls Inc., cuando era niña.

“Ellas (el programa) ayudan a nuestras niñas. No solo con la tarea, sino con las cosas de la vida también”, dijo Castillo.

Adalee Castillo de 8 años dijo estar triste de que se cierre el programa, pero también dijo que el edificio está en necesidad de algunas reparaciones. Según Castillo, cuando llueve se mete el agua.

Carmen, la madre de Adalee dijo durante la protesta que si la razón por el cierre es una falta de fondos, la comunidad puede recaudarlos para asegurar que el edificio y los programas se mantengan al oeste de Dallas.

Myers enfatizó a MundoHispánico que el cierre del edifico no significa que no habrá programas de Girls Inc. en el oeste de Dallas. Programación en la zona seguirá a través de sus aliados como el YMCA, Trinity River Mission, la secundaria Thomas Edison y Quintanilla.

