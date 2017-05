Incidente entre madre hispana y asaltante refleja problema de crimen en vecindario de Dallas (VIDEO)

Michelle Martínez fue víctima de un asalto hace una semana, pero aunque ella quiere que la comunidad no repita su ejemplo y evite luchar contra un hombre armado, sí quiere que sus vecinos nos queden callados ante lo que dice es un aumento en el crimen en la zona.

Martínez dijo es importante que la comunidad reporte el crimen. De acuerdo al Departamento de Policía de Dallas en el 2017 se han registrado 109 crímenes violentos y de propiedad en el suroeste, la región donde la madre hispana fue atacada. En lo que va del año también se han reportado 10 asaltos a personas, menos que los 15 registrados en el 2016 durante el mismo periodo.

El jefe adjunto de la Policía, Albert Martínez, dijo que es importante que la comunidad reporte los crímenes para tener una ciudad segura.

Martínez agregó que usualmente ella tiene licencia para portar arma, pero debido a que no es permitido en la escuela, ella no la portaba cuando fue asaltada. La hispana ahora también está más vigilante de sus vecinos y los anima a no caminar solos.

“Tenemos muchas personas de tercera edad que caminan en la noche alrededor de la escuela, ahora les digo que tienen que ir acompañados”, dijo ella.

Aun no se han encontrado a los sospechosos que asaltaron a Martínez. La madre de tres dijo que no pudo ver el rostro del asaltante armado, pero sí, al menos brevemente, al sospechoso que manejaba el auto en el que se transportaban.

Martínez lo describe como un hombre afroamericano y de unos 20 años de edad.

El jefe de la Policía, David Pughes, presentó recientemente un reporte de crimen en la ciudad al Comité de Seguridad Pública, donde informó que se ha registrado un aumento en los delitos asociados a pandillas. Puches agregó que uno de los objetivos será disminuir e informar a la comunidad.

Para reportar un crimen puede llamar al 911 o a través de la aplicación Iwatch.

