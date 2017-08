Grupos de odio han crecido en el país y Texas está entre los estados que lideran la cuenta

El odio en los Estados Unidos ha aumentado en los últimos dos años y Texas se destaca entre los tres estados con un mayor número de grupos de este tipo en el país, según un reciente estudio.

De acuerdo al Centro de Southern Poverty Law, quien se enfoca en combatir el odio buscando justicia para los miembros más vulnerables de la sociedad, según su página web, solo en el 2016 se registraron 917 grupos de odio activos en la nación, un incremento en relación a los años 2014 y 2015, cuando estas agrupaciones sumaban 784 y 892, respectivamente.

Según la organización sin fines de lucro, en Texas operan 55 grupos de odio y está solo por detrás de Florida, con 63, y California, con 79.

El presidente Donald Trump condenó al Ku Klux Klan (KKK), los neonazis, los supremacistas blancos y “otros grupos de odio” el lunes 14 de agosto en una rueda de prensa sobre el ataque en Charlottesville, Virginia, del fin de semana, donde falleció una persona y decenas más resultaron heridas tras un enfrentamiento entre grupos supremacistas blancos y activistas que estaban en contra.

Rick Halperin, profesor de derechos humanos de la Universidad Metodista del Sur, dijo que no lo sorprende lo que sucedió el sábado, donde una mujer murió después de ser atropellada mientras protestaba contra estos grupos.

“La razón por el aumento es una combinación de cosas. Una de ellas es el reclutamiento de grupos de odio a través del internet, la política enfocada en terror y tener un presidente que usa lenguaje incendiario”, dijo Halperin.

Solo en el norte de Texas se reportan más de 10 grupos de odio.

MundoHispánico intentó de comunicarse con representantes de uno de los grupos, Three Percent Security Force, quienes aparecen en el estudio pero niegan ser un grupo racista, pero no respondieron antes de publicar.

MundoHispánico habló con un representante del grupo en julio cuando se presentaron en una protesta con el programa 287g en Carrollton. Durante la manifestación, el grupo llevaba una bandera de los Estados Unidos y una bandera verde asociada a grupos supremacistas y conocida como ‘KEK’.

Halperin quien dijo que no conoce el grupo muy bien, aunque aseguro que históricamente Dallas había sido conocido como una ciudad de odio.

“En 1920, Dallas era la casa nacional del KKK”, dijo Halperin. “Incluso en los 1980, el KKK marchó por las calles del centro de Dallas”.

El profesor agregó que poco a poco Dallas ha cambiado pero que aún hay racismo. Halperin también dijo que lo sucedido en Charlottesville no es un caso aislado y podría llegar a pasar en Dallas.

“Esto es consistente con quienes somos como una nación y en muchas maneras lo que estamos tratando de abandonar”, dijo Halperin.

La historia de la Confederación no solo es representada en monumentos, sino también en nombres de escuelas y es algo que Miguel Solís quiere cambiar.

El miembro de la mesa directiva del Distrito Escolar de Dallas hizo un llamado a través de su cuenta de twitter, animando a líderes a unirse para renombrar escuelas que que tienen nombres de generales confederados.

“Ya se pasó el tiempo para cambiar el nombre a todas las escuelas confederadas en el distrito escolar de Dallas”, dijo Solís en la red social.

It’s past time to change the name of all confederate schools in @dallasschools. Looking for leaders to join me in making the change.

— Miguel Solis (@SolisforDISD) August 14, 2017