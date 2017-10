Francotirador vivió al norte de Dallas, fue propietario de complejo residencial y de casa de su madre

Stephen Paddock, el hombre identificado por las autoridades como el autor de la masacre de Las Vegas que dejó al menos 58 muertos y más de 520 heridos, vivió al norte de Texas entre 2004 y 2014, fue propietario de un complejo residencial, donde vivió por algunos años, y dueño de la casa donde vivió su madre por casi 10 años.

De acuerdo con el registro público del Distrito de Valoración del Condado de Dallas, Paddock era dueño de tres predios en la ciudad de Mesquite, a 15 millas de Dallas. Y de 2004 a 2012 fue propietario del complejo Central Park Apartments.

MundoHispánico visitó las instalaciones y la administradora del lugar, que no quiso identificarse por no estar autorizada a hablar públicamente del tema, compartió una carta que le fue enviada a los residentes luego de la masacre ocurrida el domingo en la noche, en Las Vegas, mientras se celebraba un concierto de música country.

El documento indica que no han podido verificar que Paddock haya sido el gerente del complejo residencial. Pero de acuerdo al registro público, Paddock fue su propietario hasta 2012. El año siguiente fue comprado por CENPARK APTS LLC y este año fue adquirido por GROSSBERG SOTO LLC.

El Departamento de Policía de Mesquite confirmó en un comunicado que en 2010 Paddock declaró que su domicilio se encontraba en el 4800 Via Ventura, en Mesquite, que es justo donde se encuentra el complejo de apartamentos.

La administradora dijo que, aunque ella no conoció a Paddock en persona, uno de los residentes del lugar, que ha vivido por 14 años, dijo que él era amigable y que, incluso, era quien cortaba el césped del conjunto residencial.

MundoHispánico no pudo verificar de manera independiente esta aseveración y no ha podido hablar con esta persona porque a los periodistas no se les permite entrar en el lugar.

A menos de dos millas de este complejo vivía la madre de Paddock, Irene Hudson. De acuerdo al registro público, Stephen Paddock fue el propietario de la casa de 2005 a 2008 y que la mujer adquirió la propiedad del inmueble, ubicado en Clear Lake, de 2009 a 2014.

Jorge Huertas, quien fue vecino de Hudson por casi 12 años, dijo que la mujer tenía tres hijos pero que quien la visitaba era Eric Paddock. Huertas también dijo que Hudson le confesó que sus otros dos hijos, que incuye a Stephen, no eran “muy buena gente”.

Huertas, que ha vivido en el área por 14 años, confirmó que solamente veía Eric Paddock visitar a su madre.

“Me recordaba a mi mamá”, dijo Huertas refiriéndose a Hudson. “Ellos no venían. ¿Por qué motivo? No sé, pero ella decía que ellos tenían sus problemas. ¿Qué problemas? No sé. Yo no le pregunté”.

En una entrevista con MundoHispánico realizada el lunes, Eric Paddock dijo que su madre tenía 90 años y que estaba devastada por lo sucedido.

“Él (Stephen Paddock) enviaba su mamá galletas, grandes cajas de galletas”, dijo Eric, de 55 años, quien ahora reside en Orlando.

Eric Paddock agregó que la última vez que se comunicó con su hermano Stephen fue cinco días después del paso del huracán María por Florida y que preguntó por su madre, quien ahora también vive en Orlando, de acuerdo al Distrito de Valoración del condado de Orange.

El Departamento de Policía de Mesquite dijo que entre 2007 y 2010 Stephen Paddock arrendó un hangar en el aeropuerto de Mesquite Metro. Las autoridades dijeron que nunca tuvieron interacción alguna con Paddock.

Con información de Tamara Mino en Orlando, FL