Fort Worth no se unirá a batalla legal contra ley SB 4 de Texas (VIDEO)

El Ayuntamiento de Fort Worth, Texas, votó 5 a 4 en contra de unirse a la demanda contra la ley SB 4, la cual prohíbe las ciudades ‘santuario’ y ha sido desafiada por varias ciudades del estado, entre ellas Austin, Houston, Dallas y San Antonio.

La alcadesa, Betsy Price dijo que no está a favor de la demanda por el impacto económico que supondría para la Ciudad. Aunque también agregó que la inmigración es un tema del gobierno federal y no de la municipalidad.

“Esto pone presión en nuestros policías”, dijo Price.

Aunque al final, Price dijo que la Ciudad de Fort Worth no tiene nada que ganar al unirse a la demanda.

La votación llegó en la madrugada del miércoles 16 de agosto, luego de una extensa jornada de participación ciudadana, en la cual más de 80 personas se registraron para dirigirse al ayuntamiento durante la parte de comentarios público. Dos semanas después de la manifestación de United Fort Worth y varias organizaciones encontra de la ley SB 4, el concejal Carlos Flores agregó a la agenda del martes discutir y votar sobre unirse a la demanda.

El Concejo votó por unanimidad suspender las normas para votar después de escuchar el comentario público. Aunque una mayoría habló en apoyo de la demanda, al menos unas 15 personas también hablaron en contra de unirse a la demanda.

Algunos residentes de la ciudad dijeron que para ellos es importante asegurar que la leyes se cumplan y que no son racistas. Algo que Price enfatizó durante el voto.

“Fort Worth no tiene nada que ganar al comprometer recursos a la demanda contra la SB 4”, dijo Price. “Estoy en desacuerdo con la afirmación que aquellos en el Concejo que no voten a favor de la demanda están de alguna manera en contra de la comunidad inmigrante o, peor aún, que somos racistas. Simplemente no lo somos. La SB 4 no es favorita de nadie”.

El 1 de agosto, la organización United Fort Worth puso presión en los concejales para unirse a la demanda contra SB 4.

Aunque la ley SB 4 fue aprobada por legisladores en abril, ciudades como Dallas, Houston, San Antonio y Austin, entre otras, han entablado una demanda en contra del estado para evitar que entre en vigencia.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también entabló una demanda preventiva en contra de líderes en oposición de la ley.

Pero hace una semana la corte federal de Austin desestimó la demanda preventiva que presentó el estado de Texas para declarar SB4 constitucional. El juez del distrito Sam Sparks afirmó que Texas actuó de forma “prematura” al demandar de manera preventiva en Austin a varios líderes que se oponen a la SB4.

Policías enfrentan un nuevo reto

El jefe adjunto de la Policía de Fort Worth, Ed Krauss, presentó al ayuntamiento durante la sesión el 1 de agosto los afectos que podría tener la ley SB 4 al iniciar el 1 de septiembre. En su presentación, Krauss propuso que el Departamento de Policía revise la guía para asegurar que se cumplan con las nuevas normas de la ley SB4 mientras que se siga protegiendo a la comunidad inmigrante.

Uno de los temores que las autoridades expresaron anteriormente al Ayuntamiento fue en que las víctimas del crimen no reporten los delitos y que sufran en silencio.

En julio pasado, un vendedor de tacos fue baleado cuando intentaba detener un robo frente al club El Duranguense, ubicado en la calle 3709 Mansfield Highway en Fort Worth. Uno de los sospechosos le dijo a policía que tenía como blanco a los hispanos porque ellos no reportan el crimen.

Price y los concejales enfatizaron que ellos estarán trabajando con las autoridades para que la ley no solo se cumpla, sino que también para que los derechos de los residentes de Fort Worth no sean violados.