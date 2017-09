Familia de joven desaparecida teme que esté en peligro, autoridades la buscan al norte de Texas

Por más de un año, la familia de Yessenia Ángel Almanza ha estado angustiada por su desaparición y ahora teme que ella esté en peligro al norte de Texas luego de recibir una llamada telefónica perturbadora, dijeron.

Hace menos de una semana, Almanza se comunicó con su familia y les pidió ayuda. La joven, de 17 años, les dijo que estaba en una casa que tenía barrotes en las ventanas. Almanza incluso les dijo que no había salido por un año del lugar y que una mujer la estaba vigilando.

“Nos dijo que un hombre le pegaba, estaba llorando y rogando por ayuda”, dijo Elena Rangel, hermana mayor de Almanza. Aunque la familia trató de averiguar en dónde estaba, ella llamó de un número no identificado, dijo Rangel. La joven de 17 años también dijo que no sabía en qué lugar se encontraba o qué había en las cercanías.

“Creemos que está en Dallas o Fort Worth, porque en Waco ella conoce el área, pero esas ciudades no las conoce muy bien, no sabría cómo ubicarse”, dijo Rangel.

Según Rangel, su hermana huyó de casa en noviembre de 2015 y la última vez que habían hablado con ella se remontaba a octubre de 2016.

A raíz de la nueva información, el Departamento de Policía de Waco ha publicado en sus redes sociales una foto de Almanza y un hombre con quien sen presume ella se está quedando. Autoridades de Fort Worth dicen estar al tanto del caso y trabajando con las de Waco en el caso.

Rangel dijo que su familia solamente quiere que Almanza regrese y sepa que ellos no pierden la esperanza de reunirse. Agregó que ella recientemente tuvo un bebé y su hermana todavía no lo ha conocido. También la salud de la madre de Almanza y Rangel no está bien.

“La salud de nuestra mamá se ha puesto peor, tuve que mudarme con ella para ayudarle”, dijo Rangel.

Rangel dijo que su mayor temor es que su hermana esté siendo manipulada, ya que la joven sufre de problemas emocionales, aunque no entró en detalles. Según su familia, también necesita una cirugía por una infección dental.

La policía de Waco no especuló sobre si lo que dijo Almanza a su familia podría ser señal de que está siendo retenida contra su voluntad era cierto, si podría tratarse de una llamada falsa u otros detalles sobre la investigación.

El Departamento pide a personas con información que llamen al 254-750-7500.