Equipo SWAT arresta a hombre que se atrincheró en su casa

Un equipo SWAT del Departamento de Policía de Garland dio fin a un atrincheramiento de una persona que se resguardó en su casa luego de disparar varios tiros a un vehículo poco antes de las cinco de la madrugada.

Las autoridades fueron alertadas de la situación y acudieron a una vivienda ubicada en la calle Joyce, número 300, luego de que se reportara una pelea que involucró un arma de fuego.

“Después de varios intentos fallidos para contactar al hombre dentro de la residencia, se obtuvieron las órdenes de allanamiento y arresto del sospechoso”, dijo Alberto Irizarry, vocero para el Departamento de Policia de Garland. Luego, el equipo “S.W.A.T entró y tomó al sospechoso bajo custodia”.

Ignacio Valdez Estrada, de 50 años, fue arrestado al mediodía el miércoles y fue acusado de asalto agravado y agresión a mano armada.

Los vecinos de Valdez Estrada fueron alertados por la policía y advertidos de que no podían salir hasta que la situación no se resolviera. Víctor Landaverde y su familia, vecinos del presunto agresor, dijeron que no conocían muy bien a Valdez Estrada pero que lo habían visto anteriormente regando sus matas.

De acuerdo con otros vecinos, Valdez Estrada era inquilino y que el dueño de la vivienda estaba presenciando el atrincheramiento y el accionar del equipo SWAT. Como resultado de lo ocurrido, varias ventanas y puertas de la vivienda resultaron dañadas.

Todo por una discusión

De acuerdo con las autoridades, Valdez Estrada y Ana Jaimes, de 23 años, estaban discutiendo cuando él se enojo y sacó un arma. Jaimes se subió a su vehículo y comenzó a alejarse cuando Valdez Estrada le disparó varias veces. Jaimes no quedó herida.

Poco después, Valdez Estrada se atrincheró dentro de la residencia.

Vecinos dicen que por lo regular el vecindario es tranquilo y se mostraron sorprendidos de ver algo así.

Tony Uribe ha vivido en la área por más de 20 años y dijo que, aunque no todos los vecinos se conocen, la zona es muy calmada.

Valdez Estrada se encuentra en la cárcel con un beneficio de libertad bajo fianza de 25,000 dólares.

