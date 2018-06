El condado de Dallas disponible para recibir niños inmigrantes separados de sus padres (VIDEO)

Bajo la política de “tolerancia cero” de la administración del presidente Donald Trump, miles de menores de edad han sido separados de sus padres. El jueves en 72 ciudades de Estados Unidos, activistas tomaron parte en la manifestación denominada ‘familias unidas, no dividas’.

Decenas de personas se manifestaron frente al ayuntamiento de Dallas. Dalia Juárez, una de las manifestantes, a penas se convirtió en mamá hace meses y al pensar de ser separada de su hijo su voz se entrecorta.

“No puedo imaginar que me quiten a mi bebé simplemente porque no soy de aquí es algo que me hace más emocional”, dijo Juárez.

Ella agregó que como estadounidense tiene que alzar su voz por quienes no pueden.

La madre diseñó una chaqueta que lee, “no me separen”. Al igual que Juárez, muchos en la manifestación llevaban pancartas exigiendo que terminen con la separación y que cierre el albergue Casa Padre.

“No es correcto que el gobierno venga y arrebate a los niños de las manos de las madres y los padres, no es justo y algo debe de cambiar inmediatamente”, dijo Nick Hernández de RAÍCES.

El jueves el fiscal general, Jeff Sessions comentó sobre la separación de menores durante su discurso en Indiana. Sessions citó a la biblia como justificación de las separaciones.

“Quiero citar al apóstol Pablo y su clara y sabia orden en Romanos 13, para obedecer las leyes del gobierno porque Dios las ha ordenado con el propósito de orden, si cruzas la frontera del suroeste de forma ilegal, entonces el Departamento de Seguridad Nacional te arrestará y el Departamento de Justicia te enjuiciará. Tener hijos no te dá inmunidad de arresto y enjuiciamiento”, agregó Sessions.

Sin embargo, Oscar Salinas, beneficiario de TPS dijo que la administración del presidente está creando un dilema en vez de arreglar las leyes migratorias.

“Ahora va a crear un nuevo problema porque va a tener una buena cantidad de niños asilados sin padre”, dijo Salinas, “lo que está generando es un problema mayor para este país”.

Durante la rueda de prensa de la Casa Blanca, Sara Huckabee señaló que la administración de Trump solo esta cumpliendo con la ley. Huckabee indicó que los demócratas han creado un juego político y por esa razón no habido una solución.

“Por más de una década estas leyes han existido y el presidente simplemente está cumpliendo con las leyes”, dijo Huckabee.

La crisis de menores no es algo nuevo en el Condado de Dallas. En el 2014 Clay Jenkins, juez del Condado de Dallas junto con otros funcionarios y organizaciones preparó a los residentes para recibir a 2 mil menores de edad no acompañados de Centroamérica. Sin embargo, al final, los jóvenes fueron reunificados con familiares.

Esta vez, Jenkins también mostró su disposición a albergar a los niños.

“Cuando ví que iban abrir una población de carpas entonces me comuniqué con la oficina de refugiados en D.C. y propuse traer los jóvenes aquí”, dijo Jenkins.

El juez agregó que aun no se ha determinado si es posible que el gobierno decida enviar a los jóvenes a Dallas, pero Jenkins dijo que están preparados.