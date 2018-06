Dallas puede alojar menores indocumentados separados de sus familias o niños que llegan solos a EE.UU. (VIDEO)

La ciudad de Dallas recibió la aprobación del gobierno federal para que compience a buscar instalaciones donde podría alojar a niños indocumentados separados de sus familias.

El juez Clay Jenkins dijo el martes que han recibido la “luz verde” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).

Jenkins agregó que están tratando de identificar cuales localidades Dallas podría utilizar para proveer un ambiente mejor a los menores. El juez también indicó que el alojamiento incluiría a niños que hayan llegado a la frontera sin padres.

Great call with Interim Deputy Secretary Claire Grady of @DHSgov and @HHSGov who want to work with us! There is a lot of logistics to work out but first we need sites for @HHSGov to consider and select. @dallasschools stepped up with 2 great options. Who’s got more? pic.twitter.com/twsKVh4ED9

