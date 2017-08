Dallas prepara refugio para recibir hasta a cinco mil evacuados por Harvey

La Ciudad de Dallas recibió una petición formal del estado para preparar el centro de convención Kay Bailey Hutchinson como albergue para los evacuados por Harvey. El lunes 28 de agosto, el alcalde de Dallas, Mike Rawlings, dijo que el estado las ha informado que, para empezar, recibirán entre 50 a 80 personas procedentes de Galveston en unos 9 vuelos.

El tercer albergue en el centro de recreación Samuell Grand se activó el domingo y según una portavoz de la Cruz Roja, el centro tiene 100 camas disponibles.

Rawlings dijo que asesoran cada persona que llega por la tarde de Galveston y los llevarán a los albergues, que todavía no han llegado a su capacidad. El centro de convención tendrá 5 mil camas disponibles y tendrá un albergue para mascotas también.

There will be a @DallasShelter rep at all Dallas shelters. If someone arrives with a pet, a DAS representative will bring it to the SPCA. https://t.co/ZnreJCaS5p — Patricia Blasquez (@mspblasquez) August 27, 2017

El centro está ubicado en el centro de Dallas y el albergue tendrá una farmacia para los evacuados, además de equipos médicos disponibles.

Rawlings agregó que ha estado en comunicación con alcaldes a través del norte de Texas para aportar apoyo. La ciudad de Irving también ha activado un albergue para refugiados de Houston.

Our thoughts & prayers are w/ those affected by the storms. IPD will be providing security @ the shelter. Glad 2 help fellow Texans in need! https://t.co/mi706QrPHN — Irving Police Dept. (@IrvingPD) August 28, 2017

El primer albergue en el centro de recreación Walnut Hill llegó a su máxima capacidad con casi 300 personas el sábado 26 de agosto. El segundo refugio en el Centro de recreación Tommie Allen tiene 200 camas y para el domingo tenía 129 personas.

The State has requested we prepare to open our Mega Shelter to receive coastal guests. The City plans to open it by Tuesday morning. — City of Dallas (@CityOfDallas) August 27, 2017

MundoHispánico estuvo presente cuando las primeras familias llegaron al tercer albergue. Antes de publicar, había alrededor de una docena de personas en el centro de recreación de Samuell Grand.

Rubí Thomas llegó al albergue el viernes y planificaba regresar con su familia a Galveston el domingo a mediodía, pero debido a las inundaciones en Houston se les aconsejó quedarse otra noche.

El obispo de Dallas, Edward J. Burns, visitó a los refugiados el domingo para orar con ellos. Iñigo López, padre de la iglesia Santa Mónica en Dallas, que está a lado del refugio, también visito a los refugiados.

La comunidad del norte de Texas también se ha activado para brindar apoyo a evacuados con comida, ropa y más.

Debido a la respuesta de la comunidad, la Cruz Roja anima a hacer sus donaciones al Trusted World, ubicado en la calle Dallas Parkway 15660, Dallas, Texas. El centro está abierto desde las 3 p.m. hasta las 8 p.m.

También se aceptan donaciones de 10 dólares que se pueden hacer enviando el texto, ‘HARVEY’ al 90999 o llamando al 1-800-RED CROSS.

La Cruz Roja indica que se pide los siguientes artículos:

• Ropa interior nueva.

• Calcetines nuevos.

• Productos higiénicos

• Fórmula para bebés y toallitas para bebés, biberones, pañales.

• Graco Pack n’ Plays para que los bebés duerman dentro de ellos.

La Cruz Roja dice que necesitarán voluntarios en los próximos días ya que el ‘mega refugio’, el centro de convención, se activara el martes por la mañana.