Dallas comienza a recibir a evacuados por huracán Harvey, otros salen de la Ciudad (FOTOS Y VIDEO)

Funcionarios de Dallas activaron el centro de operaciones de emergencia el viernes por la mañana al recibir a una petición formal del Estado, todo ante la llegada del huracán Harvey, el cual alcanzó categoría 4 y se estima que su arrobo a Texas tendrá efectos devastadores.

A traves del día también llegaron bebés recién nacidos de cuidados intensivos del hospital de Corpus Christi.

All 10 NICU babies evacuated from #hurricaneHarvey path, now in DFW. Thankful for our transport team, brought 6 of these babies to safety pic.twitter.com/o22805j8yj

— Children’s Health (@ChildrensTheOne) August 25, 2017