Dallas abrirá nuevo albergue para refugiados de Harvey

El albergue del centro de recreación Walnut Hill, en Dallas, Texas, llegó a su máxima capacidad con 300 personas el sábado 26 de agosto y ahora la Ciudad anticipa que más personas llegarán y han decidido habilitar un segundo refugio para los evacuados de Harvey, ahora una tormenta tropical.

A través de la costa se ha reportado daños de estructuras y más de 30 mil hogares sin electricidad. Por tal motivo, funcionarios de Dallas dijeron que más personas llegarán a los albergues por la tarde del sábado.

Aviso de Inundación Repentina incluye Houston TX, Pasadena TX, College Station TX hasta las 11:30 AM CDT pic.twitter.com/3vY5S0oJgK — NWS Houston (@NWSHouston) August 26, 2017

Richard Hill, portavoz de la ciudad de Dallas dijo que se había estimado que centro podía llegar a capacidad de 500 personas, pero en cuanto los evacuados llegaron se determinó que 300 era la capacidad.

“Queremos que las familias estén cómodas”, dijo Lisa Morgan, portavoz de la Cruz Roja.

La ciudad ha activado un segundo albergue en el centro de recreación Tommie Allen, ubicado en la calle 7071 Bonnie View Rd, de momento todavía no ha recibido a nadie.

Según Morgan, el nuevo albergue tiene la capacidad para 300 personas y si es necesario habrá un tercer albergue en el centro de recreación de Samuell Grand, ubicado en la avenida Grand.

Para más información sobre evacuados deben llamar al 211.

Anyone traveling to DFW from the Southern Texas Coast needing information on shelters, please call 211 @texasgov. #HurricaneHarvey pic.twitter.com/P3rwv3D3fp — DallasOEM (@DallasOEM) August 26, 2017

Al mismo tiempo, funcionarios confirmaron que equipos de emergencia de Fort Worth se han activado y van rumbo a la zona costera para proveer asistencia.