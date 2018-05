Activistas manifestaron contra la presencia de Trump en la NRA

Trump y la NRA desatan protestas: Grupos de activistas contra las armas y la violencia se manifestaron el viernes en Dallas, Texas, con motivo de la participación del presidente Donald Trump en la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

.@POTUS Donald Trump and I will ALWAYS stand for the right to keep and bear arms. #NRAAM pic.twitter.com/uWjXzZxtAK

— Vice President Mike Pence (@VP) May 4, 2018