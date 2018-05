Un taller de ciudadanía realizado el fin de semana en Charlotte atrajo a más de 50 residentes permanentes interesados en convertirse en ciudadanos estadounidenses, una tendencia que se ha mantenido al alza desde las elecciones de 2016, debido al temor que han generado las políticas migratorias del presidente Donald Trump, según dijeron miembros de organizaciones locales.

“Para este evento se nos llenó la capacidad que teníamos y el interés sigue”, dijo Juliana Cabrales, gerente de participación cívica del Fondo Educativo NALEO en Carolina del Norte. “Hemos tenido varias personas que han llegado hoy preguntando por el próximo evento, así que en general yo creo que hay un interés de la comunidad por hacerse ciudadanos”.

Según organizaciones como NALEO, que realizan estos talleres durante todo el año, el interés por la ciudadanía se ha mantenido después de las elecciones presidenciales de 2016 y la llegada al poder de Trump, debido a que los residentes permanentes buscan protegerse de las nuevas políticas migratorias.

“Yo creo que mucha gente esta dando ese paso porque saben que es la mejor manera de protegerse”, dijo Cabrales.

Ese es el caso de la salvadoreña Ana Silvia Granados, quien llegó al taller dispuesta a iniciar el trámite de ciudadanía, 16 años después de haberse convertido en residente permanente.

“Me asusta porque veo que uno, que es inmigrante, lo están sacando para fuera”, dijo Granados en referencia a las crecientes deportaciones bajo el gobierno de Trump. “Yo no quiero que me regresen, yo no quiero regresar a mi país ahorita”.

Granados dice que ha vivido en Estados Unidos los últimos 27 años y que no se había animado a hacerse ciudadana, pese a que lo puede hacer desde 2002. Dice que no habla bien el inglés y tenía temor a presentar el examen.

“Aquí pasé toda la juventud, todo mi tiempo lo he pasado en Estados Unidos”, dijo.

La mexicana Esther Moreno, quien es residente permanente desde hace 17 años, asistió al taller de ciudadanía motivada por la misma razón que Granados.

“Por la situación que está ahorita el gobierno y todo”, dijo Moreno, quien también había evitado el examen porque no habla inglés.

Las organizaciones que realizan estos los talleres, como la Coalición Latinoamericana de Charlotte, intentan motivar a las personas que ya pueden tramitar su ciudadanía ya que ello no sólo los protege a ellos sino también a sus familiares más cercanos.

“Una vez la persona se convierte en cudadana americana puede pedir a sus padres, obviamente a su esposa o esposo, y a sus hijos”, dijo Ivone Bass, gerente de la clínica legal de la Coalición Latinoamericana de Charlotte. “Entonces se extiende ese beneficio de migración para otros miembros de la familia”.

Retrasos en el trámite de la ciudadanía

Bass dijo que en el taller legal ha visto también un interés permanente y creciente de la comunidad por completar el trámite de ciudadanía, debido a todos los cambios migratorios realizados por la administración Trump, como la cancelación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de ciertos países.

Dicho interés, además, ha generado un retraso cada vez mayor en el trámite por parte del Departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

“Hay un atraso para las aplicaciones de ciudadanía que está tomando en promedio de 8 a 12 meses”, dijo Bass.

De acuerdo con la página web de USCIS, el trámite del formulario N-400 de ciudadanía demora en estos momentos en Charlotte entre 11 y 14.5 meses, mientras que en Raleigh, la capital de Carolina del Norte, el tiempo de espera es de 7 a 12.5 meses. Los trámites dependen del volumen de expedientes en cada oficina.

Es por ello que organizaciones como el Fondo Educativo NALEO, la Coalición Latinoamericana de Charlotte y Caridades Católicas de la Diócesis de Charlotte, instan a la comunidad a realizar su trámite lo antes posible y aprovechar los talleres y recursos gratuitos disponibles, como los talleres y clases de ciudadanía.

En esos eventos, los asistentes reciben orientación para llenar el formulario N-400, ayuda de un abogado o representante legal acreditado para la revisión de sus documentos y la aplicación, intérpretes e información en español para prepararse para el examen.

Además, en esos talleres, los asistentes reciben información sobre el trámite de exención del pago de las tarifas que cobra USCIS por el trámite de ciudadanía, las cuales llegan a $720 dólares.

Para conocer los próximos talleres gratuitos cerca de su zona de residencia, los interesados pueden llamar a la línea gratuita de NALEO al número 888-839-8682.