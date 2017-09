Tras el anuncio de la cancelación de un programa que protege de la deportación a casi 800,000 jóvenes inmigrantes en el país y a más de 27,000 en Carolina del Norte, los consulados y organizaciones locales han enfocado sus esfuerzos a ayudar a aquellos que aún pueden renovar su estatus temporal, antes de que se cumpla el plazo fijado por el gobierno federal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el 5 de septiembre la eliminación gradual del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el cual otorgaba un estatus temporal de dos años a los inmigrantes irregulares que fueron traídos al país cuando eran niños.

Aunque el gobierno ya no aceptará nuevas solicitudes de DACA, según el memorándum del DHS, sí admitirá las peticiones de renovación para aquellos beneficiarios de DACA cuyo estatus temporal expira entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, siempre y cuando envíen sus aplicaciones a más tardar el próximo 5 de octubre.

Ante la urgencia de que la mayoría de jóvenes renueve DACA antes del plazo establecido, los consulados de México y Guatemala, los únicos que operan en Carolina del Norte, así como diversas organizaciones sin fines de lucro en el estado, están ofreciendo ayuda legal gratuita para el llenado de los formularios y, en algunos casos, apoyo financiero para cubrir los 450 dólares que cuesta la renovación.

Remedios Gómez Arnau, cónsul general de México en Raleigh, indicó mediante un comunicado enviado a MundoHispánico que el consulado mexicano ha enfocado todos sus recursos y esfuerzos a realizar talleres de orientación y asistencia legal gratuita para los jóvenes mexicanos que califican para la renovación de DACA.

Dichos talleres se realizan desde la semana pasada en diversas ciudades de Carolina del Norte y Carolina del Sur con el apoyo de organizaciones locales, y continuarán hasta el 5 de octubre, cuando se vence el plazo fijado por el gobierno.

“Existe también la posibilidad de apoyar a los mexicanos con el costo que implica la renovación DACA. Para ello, las personas deberán ser entrevistadas de manera individual en el Consulado de México presentando documentos oficiales probatorios de nacionalidad e identidad, así como de registro previo en DACA”, dijo Gómez Arnau en su comunicado.

“El otorgamiento y monto de dicha ayuda se determinará con base en la situación económica de cada individuo”, indicó.

La información sobre los talleres de DACA organizados por el Consulado de México se puede encontrar en la página web consulmex.sre.gob.mx/raleigh/

El consulado de Guatemala en Raleigh, que abrió sus puertas en junio, también ha enfocado su recién inaugurado servicio de asistencia legal a apoyar a los jóvenes beneficiarios de DACA.

El cónsul de Guatemala, Jorge Archila, dijo a MundoHispánico que el consulado ha contratado los servicios de una abogada de inmigración que atenderá gratuitamente todos los viernes para brindar orientación legal a los guatemaltecos que viven en las Carolinas, pero debido al anuncio del gobierno en torno a DACA, se priorizará la atención a los jóvenes que necesiten renovar su estatus temporal.

“(La inauguración del servicio legal) fue a tiempo para el anuncio de DACA. La abogada nos va a ayudar con esto, ella está llenando los formularios para los que califiquen para renovar”, dijo Archila quien además indicó que se realizarán talleres informativos sobre el tema.

“Ya tuvimos un foro de información sobre DACA el sábado pasado al que asistieron unas 35 personas”, dijo Archila.

En Charlotte, la Coalición Latinoamericana, el grupo comunitario Comunidad Colectiva y el Centro de Ayuda Legal de Charlotte, también ofrecen asesoría legal gratuita para los jóvenes que requieran renovar DACA.

“Queremos llenar la mayor cantidad de aplicaciones posibles y eso lo vamos a hacer gratis”, dijo José Hernández, director ejecutivo de la Coalición Latinoamericana. “Y lo otro, es hacer talleres informativos y modificar algunos de los que teníamos programados para hacer evaluaciones legales y ayudar a llenar documentos”.

La Coalición Latinoamericana también comenzó a recibir donaciones en su página web específicamente para ayudar a los jóvenes a pagar la tarifa de renovación de DACA que cobra el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés).

“La gente puede donar a través de la página de la Coalición y todo (el dinero) que llegue en estas tres semanas por esa cuenta será asignado específicamente para pagar la tarifa de la renovación de DACA”, dijo Hernández.

Oliver Merino, miembro del grupo comunitario Comunidad Colectiva, dijo que la organización logró reunir 5,000 dólares durante la última semana y que ese dinero se ha destinado para ayudar a 10 jóvenes a renovar DACA antes de que se cumpla el plazo.

“Los 5,000 dólares que logramos reunir como Comunidad Colectiva ya se distribuyeron, pero El Centro de Ayuda Legal todavía está recaudando fondos y va a duplicar todo lo que se done para DACA”, dijo Merino quien indicó que las donaciones se pueden hacer en la página web de la organización.

El Centro de Ayuda Legal de Charlotte también está realizando talleres gratuitos para ayudar a los jóvenes con la renovación de DACA. El próximo está previsto para este fin de semana, 23 y 24 de septiembre, de 12 a 4 de la tarde, en 1431 Elizabeth Avenue. Los interesados en asistir deben llamar al teléfono 800-247-1931.

There are only 3 weeks left to renew your #DACA status. We can help! Join us this weekend to get your app filed! https://t.co/ucQVH1iKCX pic.twitter.com/do9zEKYAY4

— CLT Legal Advocacy (@CLTLegAdvocacy) 18 de septiembre de 2017