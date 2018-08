Consulado de México en Dallas alerta a la comunidad: no pague por sus citas (VIDEO)

Las citas consulares son gratis, sin embargo, algunos se dedican a cobrar a las personas por proveer asistencia en concretarlas.

Liliana Ruiz generó comentarios negativos después de que publicó en un grupo de Facebook que tenia citas disponibles para la matrícula o el pasaporte. Ruiz no trabaja para el Consulado General de México en Dallas, pero provee lo que ella califica de servicio de asesoría, por su cuenta.

“Primero que todo quiero aclarar que no vendo citas del consulado”, dijo Ruiz a través de Facebook. “Por cuestiones de internet, tiempo o simplemente no han podido obtener su matrícula vienen a mí”

De acuerdo a Ruiz, ella ayuda en el proceso de generar la cita a través de su propio teléfono o computadora.

“A mi nadie me ha pagado un dólar por venderle una cita a nombre de alguien mas”, dijo Ruiz, “ahora esta gente me esta difamando sin tener pruebas de alguna persona acusándome que le he vendido una cita ilegal”. Sin embargo, Ruiz cobra por el servicio de concretar las citas.

La cónsul adscrita, Edurne Pineda, explicó que no es ilegal que una persona cobre por hacer una cita para otra persona, sin embargo, lo califca de abuso.

“No se si es ilegal o no pero no es justo no se vale es un abuso”, dijo Pineda.

Algunos mexicanos en el consulado comentaron a MundoHispánico que si ven por razones por las cuales algunas personas pagan a una tercera para hacer la cita.

Elsa Gómez tardó de 15 a 20 minutos en el teléfono para concretar una cita. Gómez agregó que fue frustrante ya que la línea telefónica se cayó en varias ocasiones. Su compañera de trabajo pagó a una tercera persona para que le hiciera la cita.

“Estás gastando para que te hagan la cita, gastas para que te den el pasaporte o la matrícula y pues no se, creo que es una perdida de dinero”, dijo Gómez, “mejor habla tu, aunque te lleve más tiempo es mejor que lo hagas tu”.

Pineda agrega las personas pueden hacer sus citas a través del internet por Mexitel, teléfono o por la aplicación. Ella admite que por teléfono uno dura en espera más tiempo, pero por internet es fácil, solo se requiere crear una cuenta y buscar las citas disponibles.

Cada día el consulado habilita 400 citas para los próximos 4 a 5 días. Sin embargo, a diario, el consulado dice que debe rechazar a personas debido a que sus citas son falsas. Por lo cual Pineda anima a la comunidad a hacer sus propias citas o pedir ayuda de un familiar y no pagar por la ayuda.

Ruiz afirma que es imposible vender citas ya que las citas están a nombre del solicitante y ella enfatiza que eso no es su negocio.