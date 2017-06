Cónsul salvadoreña dice adiós

Claudia María Valenzuela piensa en aquellos meses de 2011 cuando, con miedo, pero también con un deseo profundo de servir a los salvadoreños, asumió el cargo de cónsul sin saber todo lo que ese trayecto le dejaría.

Hoy su corazón está lleno de agradecimiento y mientras se prepara para dejar el cargo el 30 de junio, recuerda todas esas caras, esos momentos, esos amigos entrañables que su experiencia diplomática le ha regalado.

“Soy una mejor persona gracias a la comunidad. Aquí la más beneficiada he sido yo. Ese trabajo a mí me ha enriquecido. Me ha hecho millonaria en experiencias, me ha hecho exitosa en amistades. Y le agradezco profundamente a mi comunidad”, dijo Valenzuela a MundoHispánico.

La abogada llegó a EE.UU. luego de una exitosa trayectoria que inició en el Ministerio de Relaciones Exteriores en su país y que luego la llevaría a Japón, a las Naciones Unidas, donde fue ministra consejera, y más adelante a Georgia donde fue nombrada cónsul general.

Aquí, uno de sus objetivos más importantes fue acercar el consulado a su gente. Y no solo lo logró, físicamente, al mudar la sede de Woodstock a Doraville. Sino que decidió que la gente debía sentir que el consulado estaba cerca de ellos.

“Un cónsul no es solo un representante que está sentado en una silla. Es alguien que está ahí y que ayuda. Que se involucra y que siente empatía con su connacional. Que se compromete. Que se vuelve parte de ellos. No es el funcionario que está alejado de la gente”, manifestó.

Sin embargo, luego de estos años, Valenzuela sintió que es el momento de emprender un nuevo camino que le permitirá quedarse en Atlanta, que se ha vuelto un hogar para ella. Aquí trabajará con una empresa multinacional que hace negocios en Latinoamérica.

Al cerrar este capítulo, la cónsul le aseguró a sus connacionales que “viene una gran mujer a servirles”. Y que “el consulado siempre estará listo para servirles”.

Aunque se va del consulado, Valenzuela asegura que su comunidad se queda muy dentro de ella y se va con un sentido de deber cumplido.