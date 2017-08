Conductora de autobús escolar acusada de manejar intoxicada

Funcionarios escolares del condado de Walton despidieron a una mujer que presuntamente estaba conduciendo un autobús escolar bajo la influencia del alcohol.

El incidente ocurrió el pasado lunes y según indicó la policía, en el transporte iban 31 estudiantes.

Carol Etheridge fue acusada de ‘DUI’ y de más de una docena de cargos por poner en peligro a los menores.

“El Distrito Escolar del Condado de Walton no tolera ningún comportamiento que ponga en peligro la seguridad de nuestros estudiantes”, manifestó el distrito a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico, en el bolso de la mujer se encontraron varias botellas de tequila.

This is what investigators found in school bus driver’s purse. She’s charged with dui & endangering kids. @wsbtv 4pm pic.twitter.com/DXiESFMFVz

— Sophia Choi (@SophiaWSB) 23 de agosto de 2017