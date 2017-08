Conductor en Cobb muere luego de que la policía usara pistola taser

Los oficiales respondieron a la escena, y tras detener al hombre, tuvieron un altercado.

Watch: South Loop ramp from Rowell Rd now OPEN after deadly crash – https://t.co/QCd78V3LnB #CobbCounty #Marietta pic.twitter.com/9k9lNnUWnP

— John Spink (@johnjspink) 25 de agosto de 2017