Ante el inminente paso del huracán Irma por Florida y la orden de desalojo inmediata que emitió su gobernador Rick Scott a prácticamente un tercio de los residentes del estado, millones son los que han tenido que dejar sus propiedades y pertenencias para refugiarse y preservar sus vidas.

Andrew Sussman, directora del Programa de Huracanes de Florida, dijo que se trataba de por lo menos 5.6 millones de personas.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que cada vez parece más probable que el ojo del poderoso huracán Irma golpee la zona de los Cayos, el suroeste de Florida y la región de Tampa Bay a partir del domingo, pero eso no significa que el área de Miami quede libre de peligro.

Por su parte, el gobernador advirtió durante una conferencia de prensa hoy sábado 9 a quienes necesitan desalojar a que lo hagan inmediatamente.

“Esta es la última oportunidad para que tomen una buen decisión”, dijo Scott a las 6 de la tarde.

Every Floridian in an evacuation zone needs to leave. I’m giving another update on #HurricaneIrma from the @OrangeCoFL EOC NOW

— Rick Scott (@FLGovScott) 9 de septiembre de 2017