Reportan que ICE presuntamente realizó más arrestos al sur de Charlotte  

Dos días después del arresto de dos trabajadores de la construcción por parte de agentes de inmigración en el sur de Charlotte, Carolina del Norte, vecinos del sector ubicado entre Nations Ford Road y Arrowood Road, reportaron el miércoles otra presunta detención en la misma zona de la ciudad.

Bryan Cox, vocero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la región sureste, dijo que no podía confirmar ningún arresto sin tener los nombres de los detenidos ni la dirección exacta donde ocurrió el hecho, pero tampoco negó que éste pudiera haber ocurrido.

De acuerdo con el testimonio de tres testigos, el presunto arresto se produjo poco antes de las 7 de la mañana en el cruce de las calles Nations Ford Road y Farmhurts Drive, cerca de Arrewood Road.

Los tres testigos coincidieron en que los presuntos policías de inmigración iban en un automóvil sin marcas, color gris claro o plateado y con las ventanas oscuras; y que pararon a una camioneta VAN Chevrolet de color negro, la cual ha quedado abandonada en Farmhurts Drive.

Los testigos cuentan lo que vieron

La primera en ver la escena fue Mirna Mejía, quien dijo que salía del vecindario por Farmhurts Drive luego de dejar ropa para su hijo en casa de su niñera, cuando al llegar al cruce con Nations Ford Road vio al auto plateado encender sus luces policiales para detener a la camioneta VAN que ingresaba al barrio.

“Me le quedé viendo (al carro) y dije, qué raro, ¿será la policía?”, dijo Mejía, quien contó que inmediatamente recordó que el lunes pasado agentes de ICE en un carro con una descripción similar habían parado y detenido al hondureño Oscar Portillo, quien es hijo de su niñera, Reina Lemus.

“Pensé, puede ser el mismo que se llevó al hijo de doña Reina y le hablé al papá de mi niño para que tuviera cuidado”, dijo Mejía a Mundo Hispánico.

Mundo Hispánico reportó el martes la detención de Portillo y su compañero de trabajo José Hernández Inestroza, quienes fueron detenidos el lunes en la calle England Street, cerca de Arrewood Road. Ambos se encuentran bajo custodia de ICE en el Centro de Detención Stewart, en Lumkin, Georgia.

Alex Sánchez, quien recibió el aviso de Mejía cuando llevaba a su hijo a la casa de la niñera, también dijo haber visto la escena al tomar la calle Farmhurts Drive.

“Yo iba llegando y miré a dos (detenidos)”, dijo Sánchez a MundoHispánico. “Eran dos, estaban esposados y llevaban ropa de trabajo de construcción”, añadió.

Una de las testigos es madre de un detenido el lunes

Mientras, en una casa ubicada en Farmhurts Drive, Reina Lemos dijo que vio por su ventana cuando el presunto vehículo de ICE se estacionó justo frente a su vivienda delante de la camioneta VAN de los supuestos detenidos, la cual fue dejada en el lugar.

“Estaban frente a mi casa. Yo pensé que me venían a tocar la puerta, pero me asomé por la cortina y ya vi que se pararon, se salió uno del carro que venía manejando, se pasó al otro lado, y el otro que venía vestido como policía se bajó de la VAN y se subió al otro y se fueron”, dijo.

Lemus contó que se asustó mucho porque la mañana del lunes, agentes de ICE que viajaban en un carro de las mismas características paró en momentos distintos a sus dos hijos gemelos, Ramón y Oscar Portillo, pero al primero lo dejaron ir luego de hacerle preguntas y al segundo lo arrestaron momentos después junto con un compañero de trabajo.

“Yo me asusté porque cuando agarraron a mi hijo (Ramón), le preguntaron con quien más vivía y él dijo que con mi mamá y mi padrastro y les dio nuestros nombres”, dijo Lemus.

“Me siento nerviosa porque soy madre y no me gusta que mis hijos estén separados de mí”, añadió la mujer, al referirse a la detención de su hijo Oscar.

El carro de los presuntos detenidos, que hasta el final de la tarde del miércoles permanecía abandonado en Farmhurts Drive, es una camioneta VAN Chevrolet de color negro con placa de Carolina del Norte número EFD-5356, y lleva una calcomanía en el vidrio trasero con la figura de dos alas y la inscripción en inglés “Living in a van…down by the river”.

Los testigos dijeron que no conocían al dueño del vehículo abandonado en el lugar. Lemus dijo que no había visto antes esa camioneta por el barrio.

ICE niega detenciones indiscriminadas

Ante los reportes de sucesivas detenciones realizadas en la zona sur de Charlotte, específicamente entre las calles Nations Ford Road y Arrowood Road, donde se ubica una de las áreas de mayor concentración de negocios latinos, el vocero de ICE indicó a Mundo Hispánico que los agentes de inmigración no realizan operativos indiscriminados.

“ICE solo realiza operaciones selectivas. Si estamos en un lugar en particular, estamos buscando por un individuo específico. ICE no conduce operaciones indiscriminadas”, explico Cox mediante un correo electrónico.

Sin embargo, Cox recordó que cuando los agentes de ICE están realizando esas operaciones específicas, pueden arrestar a cualquier otra persona que se encuentre en el país ilegalmente.

“Si ellos están en el mismo lugar que el objetivo previsto, otras personas que se encuentran ilegalmente presentes en el país también pueden ser detenidas”, dijo.

En el caso ocurrido el lunes, cuando dos hondureños fueron detenidos cerca de Arrewood Road, Portillo tenía una orden de deportación emitida por un juez de Atlanta en 2008, mientras que Hernández fue arrestado sólo por su condición de indocumentado.