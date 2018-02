Joven inmigrante logra renovar alivio migratorio tras decisión de juez federal (VIDEO)

Cinco semanas después de que un juez federal le ordenara al gobierno del presidente Trump reanudar un programa que protege de la deportación a inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños, la mexicana Michell Jabobo Reyna recibió la noticia de que su aplicación ha sido aprobada.

“Estaba muy emocionada, muy feliz. Estaba brincando en el teléfono muy feliz…‘¡OMG, yes!’”, dijo Jacobo Reyna al describir lo que sintió al recibir la llamada de su abogada. “Y les llamé a todos para darles la buena noticia”.

Reyna, quien reside en Raleigh, Carolina del Norte, ahora podrá vivir y trabajar legalmente en el país al menos por dos años más, gracias al programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), del cual es beneficiaria desde 2014.

“Son dos años (más) que ni iba a tener sino tenía DACA”, dijo Jacobo. “Los voy a usar, voy tomar ventaja de eso y estudiar, superarme y hacer lo más que puedo con este permiso”.

La alegría de esta estudiante de 19 años, que aspira a convertirse en dentista, contrasta con la tristeza y el temor que le embargaron cuando, en septiembre del año pasado, el gobierno del presidente Trump anunció el fin del programa DACA y ella se enteró de que no calificaba para renovar más su estatus temporal.

“Estaba muy triste porque para mí el DACA me daba la oportunidad de trabajar y estudiar”, dijo Jacobo. “Y sin DACA, todos mis estudios y esfuerzos de mis papás y yo, me los quitaron”.

Pese a la mala noticia, Jacobo Reyna dijo que decidió seguir adelante con sus planes, esperanzada en que algo pudiera cambiar antes de mayo, cuando caducaba su estatus temporal.

“Seguí trabajando, seguí estudiando… rezando a Dios que nos dejara renovar (DACA) otra vez o que nos dieran el permiso de estar aquí sin problemas”, dijo.

Aquel milagro que Jacobo y casi 700,000 jóvenes beneficiarios de DACA esperaban se dio el 9 enero, cuando el juez William Alsup, del Distrito Judicial Norte de California, ordenó al gobierno reiniciar las renovaciones del programa de DACA, y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) empezó a aceptar las aplicaciones el 13 de enero.

“Le llamé a mi abogada cuando nos enteramos y mandamos la aplicación el mismo día”, dijo Jacobo.

La solicitud de Jacobo Reyna fue enviada a la oficina de USCIS en Nebraska el lunes 15 de enero y la notificación de que la petición fue aprobada llegó el jueves 22 febrero, según informó su abogada, Katy Strait quien dijo que ese día sometió siete aplicaciones.

Jacobo Reyna dijo que la renovación de su estatus temporal le ha devuelto la esperanza de que algo pueda cambiar en el futuro y que las autoridades migratorias le permitan quedarse definitivamente en el país en el que ha vivido desde los tres años de edad, cuando sus padres la trajeron de Morelia, México, en busca de un mejor futuro.

“En dos años quizás cambia su mente (el presidente Trump) y nos da los papeles bueno o nos deja tener DACA”, dijo la estudiante. “Todo puede pasar”.

Jacobo Reyna y su abogada recomendaron a otros jóvenes beneficiarios de DACA que no pierdan tiempo y soliciten renovar su estatus temporal lo antes posible, ya que el gobierno federal podría suspender definitivamente el programa en cualquier momento, pese a que otro juez de Nueva York confirmó la semana pasada la decisión de la corte de California.

“La orden del juez de Nueva York dice que el gobierno sí puede terminar DACA, pero tiene que hacerlo de otra manera”, dijo Strait a MundoHispánico. “Pueden parar el programa otra vez y así, ese día, ellos pueden parar de aceptar renovaciones otra vez y también el gobierno puede pedir que la corte pare el proceso”, dijo la abogada. “Aunque ahora ellos no están pidiendo eso, puede pasar”.

“Que no tengan miedo, que no dejen que los asusten”, dijo por su parte Jacobo Reyes. “Esto es una gran ayuda que nos están dando y si hay una posibilidad que la puedas agarrar, yo digo que lo hagas, que no tienes que tener miedo”.