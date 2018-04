La organización sin fines de lucro AIDS Foundation de Houston tiene una campaña desde 1991 llamada Dining Out for Life (Cenando por la Vida) en la cual decenas de restaurantes de la ciudad se unen para donar parte de sus ganancias del próximo jueves 26 de abril para ayudar a las víctimas de VIH/SIDA.

Jessica Rossman, la activista hispana y organizadora de ‘Cenando por la Vida’, explicó en entrevista con MundoHispánico que es muy importante que la comunidad hispana de Houston tome conciencia del problema y la gravedad del VIH/SIDA porque según sus estadísticas 30 de cada 100 nuevos casos de personas infectadas en el condado de Harris durante el 2017 fueron latinos.

El padecimiento, asegura Rossman, no distingue edad, nacionalidad, grupo étnico, posición socioeconómica o nivel educativo. Ella misma detalla que ha perdido a seres queridos que fallecieron debido a esa enfermedad mucho antes de que hubiera medicamentos que ayudaran a controlarla y por eso es que consagró su vida a trabajar de manera voluntaria para crear conciencia sobre esa pandemia.

La información y la prevención, asegura Rossman, son las mejores herramientas para combatir a que se expanda el padecimiento.

Sin embargo, para ayudar a las personas que ya lo padecen, es que la organización pide que la comunidad se una y salga a cenar en alguno de los restaurantes participantes para recaudar la mayor cantidad de fondos posibles pues muchas personas infectadas no tienen los recursos para ayudarse a pagar sus medicamentos.

Diego Medina es un inmigrante y empresario hispano en Houston y es uno de esos nuevos casos detectados en el condado de Harris. El hombre contrajo el virus porque su pareja se lo transmitió y no le informó que era portadora. Su vida personal y profesional vio un vuelco totalmente que asegura lo ha hecho vivir de forma diferente. Aunque, por ahora, prefiere no mostrar su rostro cuando habla de su vida.

Saber que tiene VIH, dice con templanza Medina, ha sido una “bendición, si lo quieres ver así, porque me he dado cuenta que la vida no la tenemos comprada y ahora veo quiénes son los que me quieren realmente”.

Gracias al padecimiento, asegura, ha conocido a personas que “sin ningún interés, me han tendido la mano y me han ofrecido ayudarme, aconsejarme, darme un abrazo. Si en un momento tengo el valor para mostrar mi rostro y ayudar a otros que enfrenten el mismo padecimiento, lo voy a hacer sin dudar”, asegura Medina quien detalla que sólo por el “tremendo prejuicio” que hay en la comunidad hispana de Houston es que no se atreve todavía a mostrar su cara y hablar sobre su travesía de dolor y esperanza.

Rossman detalla que la lista de los más de 30 restaurantes que participarán en ‘Cenando por la vida’ se puede consultar en la página oficial de la organización AIDS Foundation de Houston y que incluye desde restaurantes de comida brasileña, mexicana, texana, mariscos, griega, italiana y vegetariana. Muchos de los restaurantes estará ofreciendo platillos especiales y promociones para sus comensales sólo ese día para recaudar más fondos.

QUÉ: ‘Cenando por la vida‘ de AIDS Foundation de Houston.

CUÁNDO: El jueves 26 de abril con la participación de diversos restaurantes de la ciudad.

