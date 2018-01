Carolina del Norte registra más del doble de muertes por gripe que el año pasado en esta época

Las muertes relacionadas con la gripe en Carolina del Norte en lo que va de la temporada duplican las víctimas registradas el año anterior en esta misma época del año y la epidemia motivó esta semana el cierre de una escuela y que se restrinjan las visitas en los hospitales.

De acuerdo con estadísticas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de Carolina del Norte, en la primera semana de enero murieron cuatro personas por complicaciones derivadas de la gripe o influenza, con lo cual subió a 26 el número de víctimas registradas desde que se inició la temporada en octubre pasado.

En el ciclo anterior, entre la primera semana de octubre de 2016 y la primera semana de enero de 2017, se registraron solo 11 muertes derivadas de la gripe, mientras que el total de víctimas de la temporada llegó a 218, de acuerdo con las estadísticas estatales.

Debido a este aumento en los casos fatales de gripe, los hospitales a lo largo del estado han comenzado a restringir el acceso a personas menores de edad, ya que son más vulnerables al contagio.

De las 26 víctimas registradas hasta el 6 de enero, 2 fueron menores de entre 2 y 5 años, de acuerdo con las estadísticas.

En el área de Charlotte, el sistema de hospitales Carolinas HealthCare System anunció el jueves que a partir del viernes 12 de enero restringirá el acceso a menores de 12 años en todos sus hospitales y centros médicos, para prevenir el contagio de la influenza.

FLU ALERT: Children 12 and younger may not visit patients starting Friday, Jan. 12 at 7 a.m. (tomorrow). Please RT. More details: https://t.co/aaOb5Bao38 #cltnews pic.twitter.com/pxzBYPw0Pq

Otros hospitales privados del área del condado Mecklenburg tomaron medidas similares para restringir el ingreso de menores.

En el área del Triángulo, donde se ubica la capital estatal, Raleigh, los hospitales de la Universidad de Duke y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, también tomaron medidas similares desde la primera semana de enero.

UNC Hospitals has experienced an increase in the number of cases of viral influenza among our patients. To ensure the safety of our patients, children ages 11 and younger are not allowed to visit inpatient areas and waiting rooms at UNC Hospitals beginning Monday, Jan. 8.

— UNC Medical Center (@UNCMedCenter) 3 de enero de 2018