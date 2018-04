Cambios en inmigración podría afectarle a quienes estén esperando tarjeta de residencia o trabajo (VIDEO)

Comenzando el 2 de abril del 2018, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció que destruirán toda tarjeta de residencia o de trabajo que se les regrese por el correo porque la persona ya no vive ahí y no avisó del cambio de dirección.

Según el abogado de inmigración, Raed González, el solicitante que no notifique oficialmente de un cambio de dirección a USCIS, y la correspondencia le llegue de vuelta al Servicio de Inmigración, tendría que volver a pagar y solicitar la tarjeta o el permiso.

“Si por alguna razón se les regresa una tarjeta de residencia o una tarjeta de trabajo ellos las van a destruir”, dijo González refiriéndose a USCIS. “Antes las conservaban un tiempo, tu podías comunicarte con ellos y decirle que no la habías recibido y te la reenviaban pero ya no”.

Algo que desconocen muchos inmigrantes.

“No, no estábamos informados”, dijo Marvin Afanador, venezolano que vive en Houston desde el 2000. “Es preocupante porque no sabíamos eso y de repente uno se muda después del trabajo que uno ha hecho”.

Por eso inmigración hizo el anuncio de que los cambios de dirección se hagan dentro de 10 días después que se produjo el cambio.

“Yo me mudé hace tres meses y había renovado mi permiso de trabajo pero tan rápido me mudé cambié la dirección”, dijo Carlos Carrasco, beneficiario del programa de Acción Diferida por los Llegados en su infancia (DACA, por sus siglas en inglés). “No quisiera perder 495 dólares que me cuesta ganar”.

