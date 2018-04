Un hispano residente del condado de Gwinnett (Georgia) fue sentenciado a cadena perpetua por abusar sexualmente de una menor desde que tenía 1o años de edad.

Según el reporte oficial de la Físcalia del condado de Gwinnett, a José Miguel Aldana se le acusaba de haber molestado sexualmente a su sobrina, que vivía con él y la familia de la pequeña en dicha localidad.

De acuerdo con el documento, Aldana tocó las áreas genitales de la menor varias veces y en diferentes partes de la casa, en ausencia de la madre. Los hechos ocurrieron entre los años 2013 y 2016.

La menor lo informó a su madre en el año 2015, pero esta le dijo “que dejara de jugar y pelear con él porque su cuerpo estaba cambiando”.

Unas semanas más tarde de esa confesión, el acusado violó a la víctima en su dormitorio.

Sin embargo, no fue hasta mayo de 2016 cuando la menor se atrevió a confesárselo a un amigo. La joven entonces tenía 13 años de edad y reveló “que su tío la había tocado y la había violado”.

Fue entonces cuando se estableció contacto con un consejero escolar que habló con el Departamento de Policía de Lawrenceville, quienes comenzaron una investigación.

La menor contó su versión a las autoridades.

El acusado fue entrevistado en ese momento y admitió haber tocado a la víctima por una discusión.

Aldana fue arrestado y se le presentaron dos cargos: violación y abuso sexual infantil.

La fiscalía informó además que la madre no presentó una denuncia oficial en contra del acusado ni lo expulsó de su vivienda.

Posteriormente, la víctima y sus padres acudieron a la oficina del fiscal del distrito, en donde la víctima se retractó de la acusación sobre la agresión sexual.

No obstante, en la tribuna de los testigos, al preguntársele si había sido violada, la víctima guardó silencio durante varios minutos, para luego decir que el acusado sí la había violado. La joven dijo que se había sentido presionada por su familia en un principio, debido a problemas financieros. También dijo que no se había sentido apoyada por su madre al momento y que no quería “causar problemas a la familia”.

Durante el juicio, la madre negó depender de los ingresos de Aldana para pagar la renta. Pero, otros familiares sí confirmaron que en la vivienda, sí se dependía del dinero del demandado para pagar el alquiler.

Aún en el juicio, la madre de la menor se mostró evasiva y no pudo contestar con exactitud sobre las confesiones de la menor.

Un experto testificó en la vista judicial y dijo que, en el 70% de los casos, las víctimas conocen a su agresor y es común que guarden silencio durante años y muestren confusión.

Después de tres días de testimonio, el jurado halló culpable a Aldana. Fue condenado a cadena perpetua con veinte años concurrentes por abuso sexual infantil.

Actualmente, se encuentra en la prisión del condado de Gwinnett, además de contar con un ‘hold’ de las autoridades de Inmigración (ICE).