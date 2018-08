Buscan a madre hispana que dejo a su hija sola en su casa hace una semana (VIDEO)

El esposo de Suzie Escobedo salió a trabajar pero cuando llegó a su casa a eso de las 7 de la noche el 2 de agosto solo encontró a su hija tomando biberón.

“Ella estaba lavando ropa y limpiando porque el fin de semana íbamos a ir con mis papas, después de eso no sé que pasó”, dijo a MundoHispánico Christian Escobedo, esposo de la mexicana de 25 años. “Lo único que queremos es que regrese”.

Mientras que la Oficina del Alguacil del condado Calhoun no tiene pistas sobre la mujer desaparecida en la cuadra 166 Loop Road de Seadrift, Texas, a 125 millas al suroeste de Houston, y continúa la búsqueda. Sin embargo, María del Consuleo Rodríguez, madre de Escobedo, dijo a MundoHispánico que las autoridades le comunicaron que ya tienen una prueba pero no pueden informarla hasta estar seguros de la evidencia.

Las autoridades sospechan que Escobedo no se fue por su propia voluntad y continúan realizando entrevistas y procesando el área donde fue vista por última vez, dijo el jefe adjunto Johnny Krause.

“Ella era una persona que era muy buena, no le deseaba nada mal a nadie, aunque le dijeran lo que le dijeran, no le contestaba para atrás, era muy humilde, muy callada”, apuntó la madre de Escobedo, Maria del Consuelo Rodríguez a MundoHispánico. “Si alguien la tiene que la venga a dejar, que no le ponemos cargos que lo que queremos es que me traigan a mi hija”.

Las autoridades piden a quien tenga información sobre este caso llamen al 361-553-4646.

