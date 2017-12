Bombera latina con DACA espera que el Congreso actúe para que ella pueda seguir salvando vidas (VIDEO)

La mexicana Mónica Muñoz tiene 22 años y desde hace cinco se dedica a salvar vidas y atender emergencias como bombera en Carolina del Norte. Un trabajo voluntario que le ha valido varios reconocimientos del Departamento de Bomberos en el que labora y donde, además, es la única hispana y la única mujer.

“Tengo cinco años haciendo esto y la verdad es que me encanta”, dijo Muñoz quien aspira, en el futuro, a convertirse en paramédica u oficial de policía.

Pero todos sus sueños se ven ahora amenazados ante la posibilidad de tener que regresar a México en noviembre del próximo año, cuando vence su estatus temporal bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el cual ha sido cancelado por la administración del presidente Donald Trump.

“Sin DACA no podría haber hecho esto, sin DACA creo estaría trabajando en un restaurante, que no tiene nada de malo, pero no podría seguir mis sueños”, dijo Muñoz al comentar la cancelación del programa que le ha permitido tener un permiso de trabajo y una licencia de conducir desde 2012.

“La verdad es que esto de los bomberos me gusta bastante y pensar en tener que dejarlo, sí me hace sentir triste porque tengo muchos planes para el futuro como ser policía o paramédica”, añadió.

Muñoz trabaja para los Departamentos de Bomberos de Cleveland y Clayton, dos comunidades rurales del condado Johnston, que perderían a una de sus mejores miembros si el Congreso no actúa pronto para proteger a los miles de jóvenes beneficiarios de DACA.

“Sería vergonzoso que eso pasara y sería una tremenda pérdida para nuestro departamento y muchos otros departamentos y agencias que dependen de personas como ella para ayudarles en el momento que lo necesitan”, dijo Chris Ellington, jefe del Departamento de Bomberos de Cleveland.

Ellington dijo que Muñoz ha sido “una bendición” para su departamento ya que les ayuda a responder a emergencias cuando las personas involucradas no hablan inglés, una situación muy común en una zona agrícola donde la gran mayoría de trabajadores del campo son inmigrantes hispanos.

Muñoz ha sido reconocida este año como “la mejor bombera del Departamento de Bomberos de Cleveland”. Además, fue quien más llamadas de emergencia atendió y en 2016 fue elegida “mejor principiante”, en el que fue su primer año con el departamento.

“Yo escucho mucha gente que dice que este no es trabajo para una mujer, que las mujeres no pueden o que tienen miedo de que una mujer esté en el Deparamento porque no tiene la misma fuerza que un hombre, pero, de hecho, yo me gané este año el premio del mejor bombero del año, quiere decir que les gané a todos los demás hombres que están aquí”, dijo la joven.

“Para mí eso es un orgullo y para mi mamá también porque, igual como es un trabajo muy peligroso, una mujer lo puede hacer tanto como un hombre”, añadió.

María González, la madre de la bombera, guarda esos premios en un lugar especial de su casa y se siente muy orgullosa por los logros de su hija, a la que trajo al país cuando tenía sólo 5 años en busca de que pudiera recibir tratamiento por una malformación en el corazón.

“(Me siento) bendecida y orgullosísima de que mi hija haga lo que le gusta y de la labor tan noble que es salvar vidas, arriesgando la suya propia, igual que todos sus compañeros”, dijo González.

La madre de Muñoz espera que el presidente Trump tome en cuenta la situación de jóvenes que, como su hija, arriesgan sus propias vidas por su servir al país que consideran su hogar, aunque no hayan nacido en él.

“Me encantaría que el señor presidente de los Estados Unidos volteara a ver a los jóvenes que están sirviendo porque si mi hija viera al presidente en peligro lo salvaría, yo sé que lo salvaría, igual que a un indigente que estuviera en peligro o a un vecino”, dijo González.

Muñoz ha aplicado al Departamento de Bomberos de Raleigh, la capital del estado, para seguir adelante con sus sueños, a la espera de que un milagro le permita quedarse en el país después de que expire su estatus temporal.

“Tengo mucha fe en que, primeramente Dios, no nos van a quitar DACA o que van a hacer algo mejor y nos van a poder ayudar para seguir mis planes. No sé los que haría si no pudiera seguir, ir a la escuela, no sé qué haría”, dijo.