Las autoridades de Austin, Texas reportaron al menos dos hombres con heridas graves el domingo por la noche después de una supuesta explosión, dijeron trabajadores de emergencia, informó el portal de Statesman

Las supuestas víctimas son dos hombres de alrededor de 20 años, quienes han sido hospitalizados con heridas graves después del suceso ocurrido en la cuadra 4800 de Dawn Song Drive en el suroeste de Austin. Las autoridades dijeron que sus lesiones no parecían amenazar la vida.

Otra explosión fue reportada cerca en Eagle Feather Drive, sin embargo esa explosión aún no ha sido confirmada, dijeron las autoridades.

Se les está pidiendo a los residentes del área inmediata de Dawn Song Drive que permanezcan en sus casas y sigan las instrucciones dadas por la policía.

El incidente ocurrió el mismo día en que el jefe interino de la policía, Brian Manley, llamó a quien sea responsable de una reciente serie de atentados bomba en las casas del este de Austin para que compartan su “mensaje”.

Esos ataques mataron a dos personas e hirieron gravemente a un anciano.

No se sabe si esas explosiones están relacionadas con las del domingo por la noche.

APD responding to Bomb Hotshot call in the 4800 block of Dawn Song Dr. Two male patients transported with unknown injuries. Please avoid the area. Media staging area is 4635 SW Pkwy, corner of SW Pkwy and Boston Ln. APD PIO

Un testigo que habló con Fox 7 describió haber escuchado un “fuerte golpe” y agregó que no fue “un accidente automovilístico, ni disparos, sino algo terrible”.

Residents near the area of 8400 block of Dawn Song Dr., within a few blocks/streets, please stay in your homes until you hear otherwise. Thank you, APD PIO

— Austin Police Dept (@Austin_Police) March 19, 2018