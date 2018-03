Los Servicios de Emergencia Médica (EMS por sus siglas en inglés), añadieron en un comunicado que otra persona, una mujer de 40 años, resultó gravemente herida en el incidente y tuvo que ser trasladada a un hospital de la zona.

Por el momento, las autoridades policiales y sanitarias de la ciudad sureña no desvelaron ni la identidad de la persona fallecida, ni ofrecieron ningún detalle exacto sobre el paquete sospechoso.

Esta explosión se produce días después de que otro artefacto explosivo provocara la muerte, tras la heridas causadas por el estallido, de Anthony Stephan House, de 39 años de edad, también en la ciudad tejana. Ese primer incidente ocurrió el 2 de marzo.

El jefe de policía Manley, según publica el diario local Austin American-Statesman, dijo que los investigadores no descartan la posibilidad de que estos hechos estén relacionados entre sí y puedan responder a crímenes de odio, puesto que las víctimas en ambos casos son de origen afroamericano.

My heart goes out to the family of the individual who died & was injured from the explosion on Old Fort Hill Dr. This type of crime will not be tolerated in #ATX. If you receive a package that you are not expecting or looks suspicious, DO NOT open it, call 911 immediately. pic.twitter.com/sJSYQZMziv

— Chief Brian Manley (@chief_manley) March 12, 2018