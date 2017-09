Procurador general de Texas ‘aplaude’ decisión de eliminar programa DACA

El procurador general de Texas, Ken Paxton, se mostró satisfecho con el anuncio del gobierno federal de eliminar el programa que beneficiaba a unos 800,000 inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), fue creado por el Presidente Barack Obama en 2012 y protege de la deportación y brinda permisos de trabajo a inmigrantes que cumplen con una serie de requisitos, como estar estudiando y no tener antecedentes penales, por mencionar algunos.

El fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions anunció el martes 5 de septiembre la decisión del gobierno de Donald Trump de anular la medida.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que los inmigrantes cuyo beneficio terminará antes del 5 de marzo de 2018 tendrán hasta el 5 de octubre de este año para gestionar la renovación.

Mediante un comunicado publicado el martes, Paxton dijo que “aplaudo al Presidente Trump por eliminar gradualmente a DACA… el programa de la era Obama fue un exceso de la autoridad legítima de la rama ejecutiva”, dijo Paxton. “Si la orden unilateral de DACA del ex Presidente Obama hubiera quedado intacta, esto pudiera haber establecido un precedente peligroso dándole a la rama ejecutiva amplia autoridad para circunvalar al Congreso y cambiar las leyes migratorias”.

El 29 de junio pasado, Paxton remitió una carta a la Administración Trump, firmada conjuntamente por otros nueve procuradores generales estatales y un gobernador, dándole hasta el 5 de septiembre para que gradualmente se eliminara DACA o de lo contrario la coalición desafiaría legalmente el programa ante los tribunales.

Por su parte, el Texas Civil Rights Project, una organización que defiende los derechos civiles y causas proinmigrantes, criticó la medida anunciada por el gobierno de Trump.

“Este movimiento insensible e hipócrita por parte del presidente y su administración surge en un momento de gran necesidad para la gente de Texas”, dijo en un comunicado Efrén C. Olivares, el director de justicia racial y económica del organismo. “Estamos enfrentando uno de los peores desastres naturales en la historia. Y mientras él pretende que está ‘ocupándose de la gente de Texas’, el presidente ha hecho lo contrario y ahora se ha enfocado en los miles de inmigrantes jóvenes y sus familias que dependen de DACA”.

Olivares también envió un mensaje a Paxton y las autoridades del estado. “Pero seamos claros: los grandes culpables son los funcionarios estatales”.

“En lugar de proteger a todas las familias texanas durante la emergencia actual, nuestros funcionarios electos están empeñados en atacar a nuestras comunidades más vulnerables… esto hace más débil a nuestro estado”, agregó Olivares en el comunicado.

