¿Le gustaría ayudar a los damnificados por el huracán Harvey en Texas? Aquí le presentamos algunas opciones:

La Cruz Roja Americana, necesita voluntarios para ayudar en los refugios para los evacuados, solo tiene que llamar al 1-800-928-4271 o consultar el sitio redcross.org/volunteer. También puede hacer una donación de 10 dólares a la Cruz Roja mandando un mensaje con la palabra REDCROSS al 90999.

El Ejército de Salvación está surtiendo su cocina móvil con la comida para distribuir a los rescatistas y supervivientes del huracán Harvey. Para apoyar los esfuerzos de ayuda por huracán, visite el sitio helpsalvationarmy.org o haga una donación llamando al 1-800-SAL-ARMY o enviando un mensaje de texto con la palabra STORM al 51555.

We Are Blood, anteriormente conocido como el Centro de Sangre de Central Texas, siempre necesita donaciones de sangre, especialmente ahora que las instalaciones en Houston y otras áreas afectadas por la tormenta no pueden recolectar donaciones ahora. Busque lugares o haga una cita en weareblood.org.

Austin Disaster Relief Network ha creado un fondo de socorro por Harvey en adrn.org/give para donar tarjetas de regalo, artículos de primera necesidad para evacuados, equipo, lugares de refugio, vivienda y reconstrucción para las familias más afectadas.

Las Organizaciones Voluntarias de Central Texas Active in Disaster son una coalición sin fines de lucro que necesitan voluntarios y donaciones para ayudar a los necesitados. Visite centraltxvoad.org para obtener más información.

Las tiendas de Lucky Brand en Barton Creek Square y The Domain están recolectando donaciones de mantas, almohadas, suéteres / sudaderas, toallas, artículos de tocador, pañales y artículos de primeros auxilios.

United Way of Austin ha establecido un fondo de ayuda para desastres con el fin de ayudar a los afectados por Harvey – visite unitedwayaustin.org.

United Way del condado de Williamson está recolectando donaciones hasta el 15 de septiembre de artículos de limpieza y de tocador, pero no de ropa ni muebles doméstic. Para más información visite unitedway-wc.org.

El Banco Central de Texas provee comida a los residentes que se recuperan de desastres naturales y entregará alimentos a las áreas afectadas por las tormentas. Para donaciones visite centraltexasfoodbank.org.

Austin Diaper Bank necesita donaciones de pañales para bebés y adultos, toallitas y crema para pañales. Para lugares de entrega o para hacer una donación financiera, visite austindiaperbank.org.

ADRN también está recolectando donaciones de ropa interior nueva y calcetines nuevos, artículos de tocador (champú, jabón, pasta de dientes, etc.), almohadas nuevas y mantas nuevas, utensilios de limpieza, cuchillos, colchones inflables y pañales. Las donaciones pueden ser dejadas entre las 10 a.m. y 5 p.m. De lunes a sábado en la tienda Hope Thrift Store, 1122 E 51st St., Austin.

El Consejo Estudiantil de Dripping Springs High School está recolectando donaciones de artículos de tocador, calcetines nuevos y ropa interior nueva al igual que utensilios de limpieza para la Red de Alivio de Desastres de Austin. Los artículos pueden ser dejados de 9 a.m. a 4 p.m. el viernes en el estacionamiento delantero de las instalaciones, 940 EE.UU. 290, Dripping Springs.

La Fundación de la Comunidad de Houston ha creado el fondo de ayuda en conjunto con el alcalde de Houston, Sylvester Turner. Para ayudar visite ghcf.org/hurricane-relief.

GTX Relief Caravan está recolectando donaciones de artículos de tocador, bolsas de plástico con tapas, alimentos enlatados, plásticos y platos, artículos de limpieza y tarjetas de regalo para entregar al distrito escolar de Lamar al suroeste de Houston. Para saber dónde se ubican los lugares de entrega o para hacer una donación financiera visite facebook.com/GTXRelief.

Austin Pets Alive necesita donaciones financieras y voluntarios para ayudar a perros y gatos, ya que la instalación continúa aceptando animales procedentes de las áreas afectadas por las tormentas. Para colabrar visita austinpetsalive.org.

Con información del Austin American-Statesman, periódico hermano de MundoHispánico.