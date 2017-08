Decenas de manifestantes se reunieron cerca del centro de operaciones del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) para protestar durante la visita del presidente Donald Trump a Austin.

El martes 29 de agosto, cuando la caravana del presidente pasó por las instalaciones del DPS para que el presidente recibiera una actualización sobre los esfuerzos de respuesta del huracán Harvey, varios manifestantes a favor del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infacia (DACA, por sus siglas en inglés) se reunieron para instar a Trump a que no suspenda el programa.

Berenice Ramírez, estudiante de la Universidad de Texas e hija de inmigrantes indocumentados, trata de evitar las lágrimas cuando habla de la posibilidad de perder el programa que le ha permitido ir a la escuela y trabajar mientras estudia una carrera en enfermería.

“Estoy en mi primer año de universidad, estoy casi terminado, pero ¿y si no puedo terminar?”, dijo Ramírez. He llegado tan lejos, ¿qué pasa si no puedo lograr mi sueño de graduarme de la universidad porque alguien no piensa que soy digna? “.

El programa DACA brinda protección contra la deportación a miles de jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos de niños y les permite trabajar legalmente.

Por su parte, el organizador de protestas, Matt Oliver, del grupo anti-Trump en Austin, estimó que entre 150 a 200 personas asistieron, y algunos trajeron artículos donados para los evacuados de Harvey. Oliver dijo que no podía recordar un desastre en el que la gente temía buscar ayuda por temor a la deportación.

“Estamos aquí para señalar que no vamos a permitir que Trump use esta cosa para oprimir un botón de reinicio imaginario en su presidencia fallida”, dijo Oliver. “El jugar con el tema de anular el DACA mientras ocurre esta tragedia humanitaria es algo cruel.”

A medida que la caravana de Trump pasaba, la multitud gritaba: “Hey, hey, ho ho, Donald Trump se debe ir”, mientras que partidarios de Trump aplaudían alegremente y tomaban fotos.

Por su parte, los manifestantes sostenían carteles que decían: “Reconstruíamos a Houston, no un muro” y “Defendamos el DACA”.

A finales de junio, el procurador general de Texas, Ken Paxton, y los funcionarios del Partido Republicano de nueve estados emitieron una carta amenazando con demandar a la administración de Trump a menos que terminara con el DACA para entonces.

Trump ha dado señales contradictorias sobre su posición hacia el programa. Durante la campaña presidencial, lo criticó como ilegal y se comprometió a ponerle fin, pero en abril parecía rehusarse diciendo a los que estaban en el programa, conocidos como soñadores, que podían “descansar tranquilos”.

Sin embargo, la protesta se produjo a solo unos días de la fecha limite del 5 de septiembre para que Trump tome una decisión sobre el futuro del programa.

