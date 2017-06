Manifestantes en Austin alegan que no tenían pancartas que decían que eran ‘indocumentados’ (VIDEO)

Justo después de que varios manifestantes gritaron objeciones acerca de una ley estatal dirigida a inmigrantes no autorizados en la Cámara de Representantes de Texas, el representante estatal Matt Rinaldi se acercó a sus colegas latinos y les dijo que había alertado a las autoridades federales de migración, alegando que los manifestantes llevaban pancartas que decían que eran indocumentados y que “estaban aquí para quedarse”.

Como la sesión legislativa regular de 2017 se llevó acabo el Día de los Caídos, el republicano de Irving siguió el momento ruidoso con un post de Facebook declarando “Llamé a ICE para denunciar a varios inmigrantes ilegales que tenían carteles en la galería que decían: Y aquí para quedarse”. ICE se refiere al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.

Sin embargo, por la noche, un lector le pidió a PolitiFact Texas que verificara si tales carteles habían sido expuestos por los manifestantes de camiseta roja que protestaban por el Proyecto de Ley 4 del Senado, que se encontraban dentro del Capitolio de Texas.

De acuerdo a una investigación del Austin American-Statesman, los exámenes de fotos y videos tomados dentro de Cámara, por el sistema del Capitolio y otros, no muestran ningún cartel con la declaración descrita, aunque, concluyeron, que no se demostró que tales señales no fueron mostradas.

Según el Statesman, al principio de la investigación, entrevistaron a un par de legisladores sobre la afirmación de Rinaldi, uno que afirmaba lo que decía Rinaldi y el otro no recordaba tales pancartas.

El diputado Jonathan Stickland, de Bedford, dijo por teléfono que él y algunos otros miembros vieron un cartel con el mensaje descrito por Rinaldi. “Todo pasó muy rápido”, dijo Stickland. “Hubo un número de nosotros hablando de ello cuando lo vimos” y, Stickland dijo, esas observaciones ocurrieron antes de que Rinaldi llamara mediante línea directa de ICE.

Un miembro demócrata de la Cámara, el representante Diego Bernal de San Antonio, dijo por teléfono que no recordaba haber visto las señales que Rinaldi había citado. Bernal dijo que sí vio grandes señales que se referirían a la SB 4 directamente. Bernal también dijo que cuando Rinaldi explicó a sus colegas que había llamado a ICE, no dijo que fue porque vio a la gente con carteles que decían que eran “soy indocumentado y (estoy) aquí para quedarme”.

Luego, buscaron pruebas fotográficas de carteles en la galería de la Casa durante las manifestaciones.

Alrededor de 48 minutos de la sesión del día, según el video de la Cámara de los procedimientos del día, el liderazgo de la Cámara convocó a los oficiales para limpiar la galería. Una mirada al video de la Cámara no ninguno de los carteles, aunque reconocieron que también que ninguna de las imágenes tenía una vista de 360 ​​grados de toda la protesta, por lo que parece posible que Rinaldi vio señales no capturadas en la cámara.

El Statesman se dio a la tarea de recaudar mas videos y fotos para analizar lo sucedido. Obtuvo fotos del grupo United We Dream y de otros manifestantes que se encontraban presentes, un video de CBS Austin y del San Antonio Express. Sin embargo, ninguno de estos videos y fotografías mostraron alguna señal de las pancartas que Rinaldi alegaba haber visto con señales “Soy indocumentado y (estoy) aquí para quedarme”, y por la cual llamo a la oficina de ICE.

Con información del Austin American-Statesman, periódico hermano de MundoHispánico.



