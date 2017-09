La cárcel del condado Travis cumplirá con solicitudes de ICE tras decisión de tribunal sobre SB 4

La alguacil del condado de Travis, Sally Hernández, ha ordenado a su departamento que comience a cumplir con todas las solicitudes de detención hechas por las autoridades federales migratorias después de que una corte de apelaciones permitió el lunes 25 de septiembre que algunas partes de la SB 4, la controversial ley contra las ciudades ‘santuarios’, entren en vigor.

El dictamen de la corte de apelaciones básicamente deja sin efecto la política que Hernández implementó a principios del año.

Hernández automáticamente rechazaba casi todas las solicitudes hechas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), para retener por tiempo adicional a una persona bajo sospecha de estar viviendo en el país de manera ilegal. Las únicas excepciones eran cuando las personas que ICE buscaba estaban bajo sospecha de haber cometido algún delito serio, como homicidio o tráfico humano.

“Como he asegurado durante todo este proceso, no he violado las leyes federales o estatales, y no es mi intención hacerlo”, dijo Hernández en un comunicado. “Nuestra política ha sido actualizada para cumplir con el dictamen de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito”.

A pesar de ser solo una orden temporal, la corte de apelaciones evaluará la SB 4 durante un juicio que se llevará a cabo en noviembre. La decisión fue considerada una victoria para los miembros del partido republicano de Texas, quienes buscaron ayudar a combatir la inmigración ilegal durante la sesión legislativa de este año y usaron la política de Hernández como un ejemplo de las normativas que querían eliminar.

La oficina del procurador general del estado, Ken Paxton, anunció que comenzaría a hacer cumplir las porciones de la ley que la corte permitió que entraran en vigor. Paxton celebró el dictamen y predijo que su oficina prevalecería ante los desafíos legales en contra de la SB 4.

“La aplicación de la ley de inmigración ayuda a prevenir que criminales peligrosos sean liberados en las comunidades de Texas”, dijo Paxton en un comunicado. “Estoy seguro de que el proyecto de ley 4 del Senado será considerado constitucional y finalmente confirmado”.

Según la oficina de Paxton, el dictamen era bastante claro: todas las solicitudes de detención hechas por autoridades federales migratorias en búsqueda de reos bajo sospecha de estar en el país ilegalmente deben ser cumplidas.

Con información de ¡Ahora Sí! y Austin American-Statesman, periódicos hermanos de MundoHispánico.