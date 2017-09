La comunidad médica de Austin ha estado abriendo sus puertas a los evacuados del huracán Harvey de todo el sur y el sudeste de Texas durante toda la semana.

Los hospitales han atendido a cientos de evacuados que necesitan ayuda que va desde repuestos de medicamentos hasta tratamientos para enfermedades más graves como las relacionadas al corazón.

Our neonatal transport team is heading to Houston to evacuate critically ill infants from hospitals impacted by #Harvey. #TheBestIsHere pic.twitter.com/DbIXPhmnpm

— StDavid'sHealthCare (@StDavidsHC) August 30, 2017