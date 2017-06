Hispano demanda a la Ciudad de Austin luego de encuentro violento con policía (VIDEO)

Un hombre de origen hispano presentó una demanda en contra de la Ciudad de Austin luego de un encuentro con oficiales del Departamento de la Policía local (APD, por sus siglas en inglés), en la famosa sixth street hace dos años y el cual fue grabado en un video que se hizo viral a nivel nacional.

El incidente ocurrió el 6 de junio de 2015, poco antes de la última llamada que hacen los oficiales de la policía que andan a caballo, antes de abrir la calle en el centro de Austin.

Según la demanda, presentada el lunes 5 de junio de 2017 en la corte federal, Carlos Amaya estaba tratando de grabar una pelea en la calle seis y la posterior detención de uno de los hombres que había participado en la trifulca.

El video muestra a la policía sobre los caballos rodeando la zona y empujando a la gente hacia atrás. Uno de los oficiales montados agarra el teléfono celular de un hombre y lo tira al suelo. Otro a pie parece rociar gas pimienta en su rostro.

“La policía no debe actuar de esta manera con los ciudadanos”, dijo Chris Gale, abogado de Amaya.

La demanda no nombra a los oficiales porque la firma de Gale no pudo averiguar quiénes eran. Gale dijo que cuando la firma se puso en contacto con el Departamento de Policía de Austin, funcionarios de la policía dijeron que no tenían informes sobre este incidente.

Con información del Austin American-Statesman, periódico hermano de MundoHispánico.