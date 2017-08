Gobierno de México ofrece ayuda a Estados Unidos ante la emergencia por el huracán Harvey

El Gobierno de México ofreció ayuda a Estados Unidos ante la emergencia que enfrenta por el huracán Harvey, degradado ahora a tormenta tropical, pero que ha dejado tras de sí .

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, habló vía telefónica con el gobernador de Texas, Greg Abbott, para ofrecerle el apoyo que considere pertinente frente a los destrozos causados por el fenómeno natural en dicho estado de la Unión Americana.

“Hace un momento hablé con el gobernador de Texas @GregAbbott_TX. Identificaremos apoyos específicos que podamos brindar. #HurricaneHarvey”, escribió el canciller mexicano en su cuenta de Twitter.

Pese al momento de tensión que vive la relación bilateral entre ambos países, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera el fin de semana en la necesidad de construir un muro en la frontera y que México pague por él, Videgaray demostró que la solidaridad del pueblo mexicano con su vecino del norte es incondicional.

I just spoke to Gov. @GregAbbott_TX. We will provide all the help we can. Our full solidarity with the people of Texas. #HurricaneHarvey

— Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) 28 de agosto de 2017