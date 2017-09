El gobierno de Donald Trump anunció la mañana del martes el fin del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA – decisión que desató reacciones entre grupos proinmigrantes que piden una solución del Congreso.

Trump aludió en un tuit que en un plazo de seis meses antes de que expire el programa, el Congreso se encargará en última instancia de decidir el futuro de los amparados por el programa, que son casi 800 mil jóvenes inmigrantes, que hasta ahora han sido protegidos de la deportación y gozado de la oportunidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos

Trump tuiteó: “Congresistas, prepárense para hacer su trabajo – ¡DACA!”

Congress, get ready to do your job – DACA!

El representante estatal Eddie Rodríguez, de Austin, dijo que el programa fue concebido con un carácter temporal hasta que se elaborara una reforma migratoria bipartidista. DACA permitió que los inmigrantes indocumentados que fueron traídos al país de niños obtener permisos de trabajo temporales y evitar la deportación.

“El final de DACA podría ser devastador para nuestro país a menos que haya una solución del Congreso”, dijo Rodríguez el martes. “Los estudiantes se retirarán de la universidad por su incapacidad para pagar, la situación económica de las familias deteriorará tras la suspensión de permisos de trabajo, y nuestra economía sufrirá por la pérdida del espíritu empresarial y la actividad económica”.

— Eddie Rodriguez (@EddieforTexas) September 5, 2017