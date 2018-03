Bombas en Austin: 3 cosas que debes saber sobre los paquetes explosivos

Una explosión estalló en un tranquilo vecindario del suroeste de Austin el domingo por la noche, enviando a dos hombres al hospital con heridas graves y aumentando las preocupaciones de que un bombardero en serie se dirija a los residentes de la ciudad, reportó The Austin American Statesman.

La última explosión ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. del domingo 18 de febrero en un área residencial del sur oeste de Austin conocido como Travis Country, que está lejos de los sitios de los tres atentados anteriores. Todos ocurrieron durante más de dos semanas en barrios residenciales al este de la Interestatal 35, que divide la ciudad, reportó The Associated Press.

Aunque los investigadores no confirmaron de inmediato qué causó la explosión, el jefe de la policía de Austin, Brian Manley, dijo que “un dispositivo” había causado el incidente y nuevamente advirtió al público que no toque ningún paquete inesperado que quede en sus casas, reportó AP

A continuación te presentamos tres datos importantes que tienes que saber sobre los paquetes explosivos, con información del del Departamento de la Policía de Austin (AP, por sus siglas en inglés).

Según la policía de Austin, si recibes un sobre con las siguientes características podría ser un paquete explosivo y es recomendable contactar a la policía.

If you see or receive a suspicious package, do NOT touch or handle it. Call 9-1-1 immediately so that we can get officers out to assist you. #AustinPD #ATX #Safety pic.twitter.com/eScYLxpbfD

— Austin Police Dept (@Austin_Police) March 17, 2018