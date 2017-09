Aunque Irma se mueve hacia el oeste, Carolina del Norte sigue en estado de emergencia

Aunque los últimos reportes meteorológicos indican que el huracán Irma se movería hacia el oeste luego de impactar en Florida, el gobernador de Carolina del Note dijo el viernes que se mantendrá el estado de emergencia y pidió a la población continuar con sus preparativos para afrontar los potenciales efectos de la tormenta.

“Las cosas lucen mejor para la mayoría de Carolina del Norte con el huracán Irma, pero nuestro estado todavía no está a salvo y no podemos bajar la guardia”, dijo el gobernador Roy Cooper durante una conferencia de prensa en la que dio una actualización sobre los preparativos para la tormenta que podría afectar el estado entre el lunes y martes de la próxima semana.

“Aunque los últimos pronósticos de la ruta (del huracán) ya no nos muestran directamente en la línea de cruce, esto podría cambiar y todavía necesitamos prepararnos”, añadió el gobernador quien pidió a las familias y negocios prepararse para la tormenta.

@NC_Governor Cooper: Things are looking better for NC, but we can’t let our guard down; #IrmaNC is a terrible storm, could still see impacts

— NC Emergency Managem (@NCEmergency) 8 de septiembre de 2017