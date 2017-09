Tres muertos, cerca de 1.5 millones de viviendas y negocios sin electricidad, cientos de vuelos cancelados, decenas de árboles derribados, inundaciones, miles de refugiados y hasta una de las principales carreteras del área metropolitana cerrada. Atlanta recibió ayer el impacto de su primera tormenta tropical en la historia de la ciudad.

Eso fue lo que dejó Irma a su paso. Una estela errática que mantuvo a las autoridades al borde del asiento, tratando de descifrar su comportamiento e intentado persuadir a la comunidad a que se mantuviera en sus hogares.

El domingo 10, cuando el entonces huracán se acercaba a Georgia, el gobernador Nathan Deal convocaba a una rueda de prensa en las oficinas de la Agencia de Manejo de Emergencias de Georgia (GEMA). En ese momento declaraba el estado de emergencia para todo Georgia y movilizaba a la Guardia Nacional. Ningún gobernador había declarado antes esa situación en los 159 condados.

“Es ciertamente una de esas circunstancias en donde necesitaremos asistencia federal si la tormenta es de la magnitud que esperamos sea”, dijo.

Mientras, la mayoría de los condados cancelaban sus clases y las autoridades estatales anunciaba que no abrirían sus puertas ante el paso de la tormenta.

La Autoridad de Tránsito Rápido Metropolitano de Atlanta (MARTA) tampoco ofreció sus servicios. Se trata también de la primera vez que MARTA interrumpe por completo todas sus funciones.

We will resume bus, rail & mobility services at 7am, Tues., Sept. 12 on a limited basis as we continue to assess facility & road conditions pic.twitter.com/2Q7kd4ou36 — MARTA (@MARTASERVICE) 11 de septiembre de 2017

El lunes, la tormenta Irma se abría camino por el sur, en un movimiento de traslación hacia el oeste que generaba un cielo nublado, lluvias que podrían dejar entre 3 y 5 pulgadas de inundaciones y rachas de viento de 48 a 55 kilómetros por hora (30 a 88 millas), según el Servicio Meteorológico Nacional en Peachtree City, Georgia.

El impacto más serio fue a lo largo de la costa de Savannah, que sufrió la mayor parte de los cortes de energía y donde los residentes que no evacuaron sus viviendas estaban haciendo frente a una marejada que superó los cuatro pies de alto.

Los condados de Glynn, McIntosh y Camden experimentaron “inundaciones históricas, peores que (las del huracán) Matthew”, dijo Catherine Howden de la Agencia de Manejo de Emergencias de Georgia.

Otro de los temas más alarmante para las autoridades fue, a parte de las inundaciones, que las vías podrían quedar bloqueadas por escombros y que podría haber apagones. Y así fue.

Downtown Atlanta streets turning into wind tunnels. Uprooting trees. Taking panels of 34 Peachtree building. @wsbtv pic.twitter.com/UhZNK3vEr4 — Aaron Diamant (@AaronDiamantWSB) 11 de septiembre de 2017

Suwanee Electric crew clearing Beavers Road in Cherokee County. Crew has been working since yesterday. Thanks for all your efforts! pic.twitter.com/Ut55RqKdZq — Tom Regan (@tomreganWSB) 12 de septiembre de 2017

No fue suficiente para advertir a la comunidad, quien en horas de la tarde aún transitaba por las vías principales del área metropolitana, según pudo constatar MundoHispánico en un recorrido que hizo por la Interestatal SB 400.

En horas de la tarde, las autoridades reportaron las primeras muertes relacionadas con la tormenta. El primer deceso ocurrió al colapsar el techo de una estructura por los fuertes vientos de la tormenta. El incidente se produjo en el condado de Worth, en el sur de Georgia, cuando un hombre se subió al techo de un cobertizo para corroborar el daño que habían causado las ráfagas sostenidas de 40 millas por hora. En ese instante, la estructura colapsó y quedó atrapado bajo los escombros. La víctima era un hombre de 62 años.

Mientras que la segunda muerte ocurrió también el lunes, cuando un árbol cayó sobre la casa de un hombre de 55 años en Sandy Springs, según informó WSB-TV, estación hermana de MundoHispánico.

Más tarde en la noche, las autoridades confirmaron una tercera víctima en Georgia. La policía del condado Forsyth dijo en su portal web que una mujer murió por las heridas que sufrió cuando un árbol cayó en un vehículo en la entrada de una vivienda.

La policía dijo que oficiales y bomberos trataron de rescatar a la mujer, pero que había fallecido a causa de sus lesiones.

Por otra parte, y en horas más tempranas, la aerolínea Delta cancelaba por lo menos 800 vuelos (salientes y procedentes) del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta debido a la tormenta.

Update for our Delta passengers. Please check with your airline for flight status. https://t.co/Z0FIEiHxQD — Atlanta Airport (@ATLairport) 11 de septiembre de 2017

Southwest Airlines, la segunda aerolínea más grande de la terminal, también cancelaba todos sus vuelos en Atlanta a partir de la 1:00 P.M., lo que dejó a miles de pasajeros varados.

Varados también se quedaron quienes necesitaban transitar por la Buford Highway, una de las carreteras principales del área metropolitana, luego de que las autoridades clausuraran su entrada y su salida por la caída de varios árboles y tendido eléctrico.

BUFORD HWY IS SHUT DOWN BOTH WAYS IN FRONT OF 2800 BUFORD HWY…BPD ON SCENE WAITING ON DEKALB FIRE. — Brookhaven Police (@BrookhavenGA_PD) 11 de septiembre de 2017

En parecidas circunstancias estaban algunos refugiados de Savannah y Florida, en la iglesia católica de San Patricio en Norcross. Albergue en donde al menos 40 personas, esperaban a que pasara lo peor de Irma, para regresar a sus hogares. Misma situación para los miles de evacuados que tuvieron que desalojar no solo la costa de Georgia, sino gran parte de Florida.

El gobernador Nathan Deal ofreció una rueda de prensa durante la mañana de este martes para notificar sobre las gestiones del estado, que hoy se concentran en limpiar las vías, restaurar el tendido eléctrico, levantar la orden de desalojo inmediata que aún permanece sobre los condados de la costa y ofrecer ayuda a los damnificados cuyas propiedades se vieron afectadas por las lluvias de Irma.

“Georgia recibió un golpe más duro que durante el huracán Matthew. (Hay) muchas inundaciones. El Departamento de Transportación está inspeccionando puentes en toda la zona. Es uno de los peores desastres. La recuperación será más lenta porque hay muchos territorios que tienen que ser (inspeccionados) antes de que todo regrese a la normalidad”, manifestó Deal.

De acuerdo con Glenn Burns, meteorólogo de WSB-TV, el área metropolitana de Atlanta recibió cerca de 1.5 pulgadas de lluvia, mientras que al sur de la Interestatal 20, se registraron por lo menos 2.2.

En cuanto a la restauración del suministro eléctrico, Georgia Power pidió paciencia a sus abonados. “Tomará tiempo volver a la normalidad”, dijo Paul Bowers, director ejecutivo de la empresa. Actualmente hay 600 equipos trabajando en las calles para restaurar los servicios.

Georgia Power recomendó a sus clientes, en la medida de lo posible, referirse a su mapa de interrupciones para estar al tanto del estatus de la restauración del suministro en sus respectivas áreas.