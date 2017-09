Zoológico de Atlanta festeja a Ya Lun y Xi Lun, los únicos pandas gemelos en EE.UU.

Ya Lun y Xi Lun, los únicos osos panda gigantes gemelos en Estados Unidos, cumplen un año de vida el 3 de septiembre, por lo que nos espera un fin de semana festivo y lleno de celebraciones en el zoológico de Atlanta.

Las festividades incluirán tres días de ofertas especiales de admisión, una sorpresa gigante de cumpleaños para los pandas en su gran día, la oportunidad de sintonizar en vivo un adelanto de cómo se hace el “pastel” de los festejados y mucho más.

Del sábado 2 al lunes 4 de septiembre (en el que se celebra el Día del Trabajo), viste de negro y blanco para disfrutar un descuento de cinco dólares en la entrada general. La oferta sólo es válida al asistir en persona al zoológico y no en compras en línea.

También recibirán un 10 por ciento de descuento en las compras de Dippin ‘Dots Pandamonium Crunch en las ubicaciones de Dippin’ Dots dentro del zoológico.

El domingo, en el día de su cumpleaños, Ya Lun y Xi Lun recibirán sorpresas – incluidas las creaciones de pastel helado hechas en el zoológico por la celebridad pastelera de los pandas King of Pops— entre las 1:30 p.m. y 2:30 p.m. en el Centro de Conservación del Panda Gigante de la Fundación de la Familia de Arthur M. Blank.

Quienes quieran felicitar a los pandas también pueden crear sus propios saludos de cumpleaños para los gemelos, de las 10 a.m. a las 3 p.m.

Nacidos con 47 minutos de diferencia la mañana del 3 de septiembre de 2016, Ya Lun y Xi Lun son el sexto y séptimo cachorro de Lun Lun, de 20 años, y Yang Yang, de 19.

Ever wonder what happens when you introduce a GoPro to a couple panda cubs? #ZAPandas #OnlyZooATL pic.twitter.com/pRapnXkcu9

— Zoo Atlanta (@ZooATL) 30 de agosto de 2017