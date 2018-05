YouTube retiró el anuncio en que un candidato republicano a la gobernación de Georgia exhibe un “Autobús de la Deportación” y amenaza con colocar allí a los inmigrantes que carezcan de permiso para estar en Estados Unidos.

El anuncio de Michael Williams, quien dirigió la campaña de Donald Trump en Georgia durante la contienda presidencial, fue retirado el miércoles de la plataforma de videos en internet por ser considerado racista.

When I'm Governor, we're going to deport criminal illegals in GA by making the 287(g) illegal deportation program STATEWIDE

Vote Republican Michael Williams May 22nd -the only candidate for governor that endorsed Donald Trump – the others wouldn't endorse him against Hillary! pic.twitter.com/fEATVD8GM4

