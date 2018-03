Jóvenes de la secundaria Cross Keys High School, en Atlanta, se unieron a la jornada nacional de protestas en contra de la violencia en las escuelas.

En el paro estudiantil o walkout, como le llaman en inglés, cientos de estudiantes del colegio, cuyo estudiantado es mayormente latino, se honraron las vidas de 17 estudiantes y maestros que murieron en el tiroteo en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida hace un mes.

“Le estamos diciendo a los representantes que si ellos van a decidir hacer nada, nosotros tenemos que demostrarles que nos importan nuestras vidas y que cada muerte que ha pasado desde Sandy Hook y de Columbine, no debe de continuar”, manifestó Yamileth Harguin, que cursa el último año en la escuela. TE PUEDE INTERESAR: Walkout 2018: Critican a Cobb por negar a los estudiantes la oportunidad de participar en protesta

Para Steven Aguilar, un estudiante de noveno grado, tiroteos como el de Parkland han hecho que no se sienta seguro en el plantel.

“Si pasó en Florida, puede pasar aquí. Hemos tenido amenazas de gente de que van a venir a hacer una balacera en la escuela. Eso no me hace sentir bien en la escuela. A veces digo, ‘mejor no voy, porque algo puede pasar'”, manifestó el joven de 15 años.

Algunos representantes de la comunidad también se dieron cita durante el paro, entre ellos Rigoberto Rivera, gerente de educación de la Asociación Latinoamericana.

“Es un momento crucial en nuestro país, en nuestro Gobierno y los estudiantes tienen que entender que tienen una voz que apoyan los líderes de la comunidad, los administradores de la escuela, por esa razón teníamos que estar aquí”, manifestó Rivera.