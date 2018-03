Un grupo de estudiantes de la secundaria Pope High School, en Marietta (Georgia), defendieron su derecho a participar del paro estudiantil (walkout) que tendrá lugar este miércoles en muchas partes del país y al que su distrito escolar, Cobb, se ha opuesto e incluso ha dicho que quienes participen podrían sufrir medidas disciplinarias.

Con el paro denominado Enough:National School Walkout, los estudiantes buscan manifestar su oposición contra la violencia en las escuelas y exigir al Congreso que apruebe leyes más estrictas de control de armas. La iniciativa surgió luego de que 17 estudiantes y maestros perdieron la vida durante el tiroteo ocurrido en la escuela Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, el 14 de febrero.

Un grupo de alumnas de Pope High participó el martes de una conferencia de prensa frente a la escuela junto con representantes de la organización Southern Christian Leadership Conference (SCLC), que garantizó que velará que los derechos de los estudiantes a manifestarse pacíficamente no sean violados y que no sufran consecuencias por protestar.

“Escuchamos de un administrador que habrá suspensión en la escuela, incluso hoy escuchamos de amigos, administradores y maestros que el castigo variará, de acuerdo con tus consecuencias previas. Si no has tenido problemas antes podría ser menos severo, como una detención, pero no lo sabremos hasta ese momento”, dijo Lian Kleinman, estudiante de la escuela.

Por su parte, la estudiante Jena Paramesh, criticó la decisión del condado que ante sus ojos deja un mal ejemplo a los estudiantes.

“Es una vergüenza que el condado de Cobb no nos haya dejado tomar 17 minutos para honrar a 17 vidas. Es muy triste que nos han enseñado toda nuestra vida, por un gran distrito escolar, que debemos levantarnos y defender nuestros derechos, que debemos manifestar nuestras opiniones. El condado de Cobb quiere que seamos los líderes del mañana, y haciéndonos temer de participar en este evento mañana es ir en contra de su propia misión”, manifestó la joven.

Algunos como Lauren Bengston dijeron sentir de cerca la tragedia de la escuela Marjory Stoneman Douglas.

“Yo vivía cerca de Parkland, Florida, yo era uno de esos chicos en Florida, y conozco gente allí, tengo amigos allí. Esto te rompe el corazón, ver que esto pasó y siento que los estudiantes son los que tienen que estar involucrados en esto. Somos los que están en mayor riesgo. Somos los que tenemos que ir a la escuela todos los días, y temer por nuestras vidas. Así que somos los que tenemos que hacer el cambio”, sostuvo Bengston.

El presidente de SCLC en Cobb, Ben Williams, reconoció la valentía de las estudiantes.

“Voy a estar orgulloso de este momento por mucho tiempo. Y como ex superintendente de escuelas, como exmaestro, hay algo que aprendí muy temprano, el mejor halago para un educador es cuando ellos viven lo suficiente para ver a sus estudiantes practicando lo que se les enseñó”, dijo Williams.