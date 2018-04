Un inmigrante venezolano vivió el infierno de su vida en la prisión del condado de Coweta en Georgia, luego de ser detenido por las autoridades por manejar sin licencia de conducir.

Sin embargo, la pesadilla empeoró cuando a pesar de haber pagado su fianza siguió detenido, y un sargento de la oficina del alguacil amenazó presuntamente a uno de sus familiares diciéndole que “ahí se quedaría hasta que ICE viniera a buscarlo”.

De acuerdo con Nino Sarli De Goubeia, quien lleva cerca de un año en el país buscando asilo, el suceso ocurrió el pasado lunes 9 de abril, cuando conducía por la avenida E. Plantation en el pueblo de Sharpsburg.

“Venía de mi trabajo y me detuvo la policía por un chequeo rutinario. Chequearon el carro, las luces, todo. El carro tenía una pieza desgastada. Me pidieron licencia y ahí fue cuando me llevaron”, narró Sarli a MundoHispánico.

Tras su detención, Sarli fue llevado con un juez, quien le leyó sus cargos. Posteriormente fue ingresado en la prisión del condado de Coweta.

Ahí fue que empezó su verdadero calvario.

“Cuando estás ahí no sabes qué va a pasar. Yo decía: pero si no cometí ninguna falta grave… Pero tu mente no sabe qué va a pasar”, contó Sarli, quien es mecánico de profesión.

Y es que según el venezolano, dentro de la prisión fue víctima de un violento golpe por no entender lo que decían sus compañeros, pues no habla inglés.

“Yo no puse resistencia… La policía me preguntó que a qué pandilla pertenecía y yo le dije: yo nunca he estado preso. A mi no me criaron pa’ vivir en las cárceles”, dijo el hombre.

Luego del incidente, Sarli fue llevado a la enfermería del lugar en donde pudo descansar un poco, a pesar del dolor y la ansiedad.

Sin embargo, quienes no descansaron un solo minuto fueron sus amigos y familiares. Quienes tan pronto supieron de su detención, corrieron a buscar todas las opciones posibles para que Sarli saliera libre.

“Llamé a la cárcel ese mismo lunes y me dijeron que no lo tenían fichado. Estuve llamando cada dos horas para saber si finalmente estaba fichado, y conocer la cantidad de su fianza pues quería buscarlo antes de que le pusieran ‘hold’ de Inmigración”, contó Marcos Silva, amigo de Sarli.

Una vez Silva supo la cantidad de la fianza, se personó a la comisaría en la madrugada del martes para sacar a su amigo del lugar.

Sin embargo cuando llegó, se cumplió lo que tanto temía. “Resulta que nos dicen que tiene un ‘hold’ de ICE”, lamentó Silva.

De acuerdo con el hombre, en el lugar le explicaron que si pagaban la fianza, Inmigración podría venir a buscarlo en el plazo de 48 horas.

Luego de llamar a varios abogados y comprender las características del proceso, Silva decidió esperar para pagar la fianza.

Pero la preocupación pudo más y entonces volvió a la comisaría para saber el estado de su amigo y si Inmigración podría llevárselo.

La mujer tras el mostrador se lo confirmó.”En ese momento hablo con la carcelera y le pregunto con cuánta efectividad viene ICE. Y ella me dice, ‘están muy efectivos, vienen en cualquier momento’. Me dice: ‘se lo van a llevar’, dijo Silva.

Fue ahí cuando el miércoles en la mañana Silva pagó la fianza del venezolano.

Pero, Sarli no salió libre en ese momento. Ni tampoco el jueves.

Su amigo explicó que entonces recurrió a buscar ayuda legal y de otras organizaciones.

“Los abogados me explicaron que si pagué su fianza y en 48 horas no había causa probable para tenerlo detenido, tenía que ser liberado”, contó Silva.

A pesar de todos los trámites hechos, Sarli seguía detenido.

Silva entonces regresó nuevamente a la comisaría el viernes pasado para intentar sacarlo.

“Vuelvo de nuevo, con la misma persona que fui tres veces y le digo que vengo por Nino Sarli. Me empiezan a discutir en el mostrador: “tienen hold de Inmigración, no tiene que ver que hayan pasado 48 horas”. ¿Cómo que no tienen nada que ver, digo? Ya pagamos su fianza, ya pasó el tiempo… No me quieren escuchar y me pasan con el sargento Bishop”, explicó el hombre de ascendencia uruguaya.

La discusión se tornó pesada y, de acuerdo con Silva, el oficial le increpó diciéndole que su amigo “tiene un ‘hold’ de ICE. Y se va a quedar ahí hasta que ICE venga… y punto”.

La situación parecía no tener solución hasta que Silva llamó a una organización de derechos humanos y a este medio.

Tras varias llamadas y correos electrónicos, Sarli salió libre la misma tarde del viernes.

De hecho, MundoHispánico contactó al alguacil del condado de Coweta para conocer las razones oficiales de la detención de Sarli a pesar de haber pagado la fianza.

John Lewis, ayudante del alguacil, dijo a través de un correo electrónico que “Sarli sí estaba detenido con ‘hold’ de ICE después de haber pagado la fianza y que había sido liberado después de que las autoridades se percataran oficialmente de la hora y fecha de la publicación de la fianza”.

Para Sarli, se trató de una pesadilla que nunca quisiera volver a repetir.

“Me llegué a arrepentir de haber venido aquí. Todavía no sé qué pasará conmigo…”, finalizó.

