Un hombre inconforme con el Departamento de Asuntos para Veteranos se adhirió fuegos artificiales al pecho y se prendió fuego el martes frente al Capitolio del estado de Georgia.

El incidente provocó la evacuación del recito y edificios aledaños así como el cierre de las calles del área. No hubo informes inmediatos sobre posibles heridos.

A scene from outside the Georgia Capitol, where a disgruntled veteran set himself on fire. #gapol https://t.co/nKzMBkGNyg pic.twitter.com/YFXjuAuRyz

Mark Perry, el director de Información Pública para el Departamento de Seguridad Civil de Georgia dijo que el hombre llevaba además una sustancia inflamable, que no se sabe si era gasolina.

El hombre fue llevado a un hospital de la zona y se desconoce el alcance de las quemaduras que sufrió.

La identidad del hombre no fue revelada, pero Perry dijo que se trata de un veterano.

The Ga State Capitol square is a crime scene, after a veteran set himself on fire. Troopers say he was protesting the VA. @wsbtv pic.twitter.com/z1v7TSRDIR

— Dwayne Harden (@DwayneHarden23) June 26, 2018