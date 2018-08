El delantero venezolano del Atlanta United Josef Martínez hizo historia hoy en la MLS al anotar su gol número 28 en la victoria de su equipo 2-1 ante el Orlando City.

Martínez rompió el récord de más goles en una temporada que estableció Roy Lassiter (1996).

HISTORY MADE.@JosefMartinez17 breaks the @MLS record for most goals in a season Congrats to our #7️⃣ pic.twitter.com/T3hf1l5aji — Atlanta United FC (@ATLUTD) August 25, 2018

El venezolano selló el triunfo del Atlanta United al minuto 73.

One for the record books. #28 on the season for @JosefMartinez17 https://t.co/d7VJ3ngSYP — Atlanta United FC (@ATLUTD) August 25, 2018

El defensa argentino Leandro Gónzalez abrió el marcador al minuto 21.