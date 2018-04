Los vecinos de un complejo de apartamentos en la localidad de Brookhaven (Georgia) están hartos de las “malas condiciones” en las que viven.

Según contaron a MundoHispánico, los residentes de Brookstone at Crossing, los problemas de mantenimiento en sus viviendas son graves y la respuesta por parte de administración es lenta o ninguna.

Ante la indignación, cerca de una docena se reunió en días recientes para denunciar la falta de interés por parte de los propietarios del lugar.

“Pedí que me arreglaran mi estufa. No sirve para nada, es basura. Le dije al señor de mantenimiento que no la arregle porque es basura, da toques cuando la prendo…”, manifestó indignada Natalia Martínez, una de las vecinas del lugar.

La indignación es la misma para Norma Vázquez, otra de las vecinas.

“Prendí la calefacción y en menos de diez minutos el apartamento se llenó de humo y huele a quemado. Ahorita no puedo prender el aire ni la calefacción porque huele a quemado”, dijo Vázquez.

La mujer, que lleva más de diez años viviendo en los apartamentos, también denunció irregularidades en los suelos de su residencia.

“Hace más de un mes que me desbarataron los pisos de los baños. Quitaron la madera podrida, me pusieron madera nueva pero no pusieron vinilo. Eso ya hace más de un mes. Solo está la pura madera no tengo vinilo. No dejaron bien cerrado, las cucarachas ahí se vienen para arriba… Eso entre otras muchas cosas”, sentenció Vázquez.

Otra de las quejas de los vecinos es la falta de comunicación por parte de la administración con la comunidad.

“Esta administración no nos hace caso. Siempre estamos peleando con ellos porque no nos arreglan las cosas. Los baños, la estufas… y por todo nos quieren cobrar. Por ejemplo, yo renové mi contrato en febrero y todavía no me han dado la copia. Tiene uno que estar llamando todo el rato”, expresó Iris Gallegos, quien lleva cerca de 20 años viviendo en el complejo de apartamentos.

Quien también tiene problemas con su calefacción es Anayeli Hernández.

“Tuve problemas con el calefactor y estuvimos batallando para que lo arreglaran. Tengo niños pequeños y se me han enfermando. He venido constantemente a la oficina a decir cuándo me van a arreglar y me decían: “ya vamos a ir, ya vamos a ir” y (vinieron hasta que) se les dio la regalada ganar de venir”, mencionó Hernández.

El sentir de Hernández es el de la mayoría de los vecinos, según pudo comprobar MundoHispánico durante una reunión comunitaria.

Este medio llamó en varias ocasiones a la administración de los apartamentos para saber si existía algún protocolo según el contrato para atender los problemas de mantenimiento que denunciaron los vecinos, sin embargo, no recibió respuesta al momento de la publicación de esta historia.

Además, MundoHispánico conversó con Claudia Colichon, coordinadora de relaciones comunitarias de la ciudad de Brookhaven, lugar en donde están localizados los apartamentos, para conocer si las autoridades de la zona conocían el estado de las viviendas, pero por tratarse de una propiedad privada, Colichon dijo que no podían entrar para inspeccionar las residencias y emitir algún tipo de evaluación.

Sin embargo, sí destacó que la Ciudad realiza inspecciones aleatorias en los exteriores de los apartamentos de la ciudad, y que dicho complejo tiene dos meses para arreglar las averías que las autoridades observaron a principios de este año.

Además, pidió a los vecinos del lugar que llamen al Departamento de Aplicación de Códigos para reportar las averías que afecten sus salud.

“Si los residentes de estos departamentos no tienen aire acondicionado o calefacción, si existen vidrios rotos que no han sido reemplazados, si existe fuga de agua, si estas fugas de agua o humedad han creado moho, pueden llamar al 404.637.0726”, concluyó la funcionaria.